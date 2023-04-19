Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам

Владимир Путин посетил штабы группировок войск «Днепр» на Херсонском направлении и «Восток» в ЛНР. В ходе визита он заслушал доклады военачальников, а также подарил военным копии иконы «Спас Нерукотворный». Почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ?

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. В ходе состоявшегося совещания Верховный главнокомандующий попросил в деталях рассказать о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.

Позже глава государства отправился в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. При этом президент также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.

В ходе визита в штаб группировки войск "Днепр" Владимир Путин также передал десантникам икону-складень с образом Спаса Нерукотворного. Как подчеркнул глава государства, некогда она принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что владельцем иконы был Петр Ванновский, занимавший пост главы военного ведомства во времена Александра III. Чиновник являлся уроженцем Киева. Оригинал святыни будет передан в главный храм ВС РФ, уточнил Песков.

Напомним, икона "Спас Нерукотворный" – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Иисус вытер лицо). Спас Нерукотворный изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Защитники Отечества во все времена видели в нем своего покровителя.

Приезд Путина проходил на фоне слухов о скором начале контрнаступления Украины. Так, американская пресса недавно назвала 30 апреля в качестве даты старта масштабной атаки ВСУ. Также премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что наступление осуществится "в ближайшее время". Он подчеркивал, что США выражают абсолютную поддержку администрации Зеленского.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, уверены, что и сам визит Владимира Путина, и подаренные им иконы призваны поднять боевой дух наших военных. Собеседники также указывают, что таким образом глава государства продемонстрировал решимость России одержать победу в конфликте на Украине.

"В православии всегда считалось, что воинам помогает сам Спаситель. Еще княжеские полки на Руси шли в бой с изображением Спаса Нерукотворного на стягах. Если мы вспомним картины Ледового побоища и других сражений тех времен, там тоже присутствует лик Спасителя", – рассказал Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

"Кроме того, в подарке подчеркивается важность праздника Пасхи для россиян и для всего славянского мира. Президент, как человек глубоко верующий, не мог обойти эту тему стороной и не поздравить военнослужащих", – отметил он.

"Глава государства дарит военным складень со Спасом Нерукотворным в качестве помощи в их деле, благословляя на новые победы. Помимо религиозного значения, это еще очень патриотический и исторический подарок. Путин связывает его с министром обороны Российской империи, кому принадлежал оригинал иконы. Вместе с тем мы могли заметить, что президент не стал акцентировать внимание на личности министра и императора, в эпоху которого тот работал", – рассуждает собеседник.

"Я думаю, это было сделано намеренно, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Но стоит отметить, что с XIX веком связаны большие победы нашей страны и отстаивание интересов России в Европе, на Балканах, Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии", – подчеркнул Лункин.

"При этом обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение", – добавляет экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных", – отмечает эксперт.

"Также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки.

Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появляется сообщение о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины", – резюмирует Мирошник.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Борис Рожин. По его словам, в случае контрнаступления ВСУ основной удар на себя примут именно группировки "Восток" и "Днепр". "Противник наверняка активизируется на берегах Днепра, попытается нанести серию ударов по таким населенным пунктам, как Васильевка, Токмак и Пологи", – сказал Рожин.

"ЛНР тоже ждет немало трудностей – наступление может начаться в направлении Сватово. Так ВСУ попытаются выйти к северным рубежам республики. Кроме того, имеется опасность наращивания сил противника на Северском выступе. Это могло бы изменить ситуацию в Артемовске, либо дать возможность для продвижения в сторону Лисичанска", – отмечает эксперт.

"Ключевую роль в возможных событиях отводят двум структурам, штабы которых и посетил Путин. Группировка "Днепр" занимается прикрытием Херсонского и Запорожского направлений. Ее солдаты поддерживают силы ВС РФ, которые занимают обширные позиции от Днепра до Угледара", – подчеркивает собеседник.

"Кроме того, группировка обладает обширными оперативными резервами и располагает возможностями решения широкого спектра задач. В ЛНР же глава государства встретился с представителями штаба Росгвардии "Восток". Эта структура также принимает активное участие в боевых действиях в республике", – акцентирует эксперт.

"В целом можно сказать, что приезд Путина был признан выполнить две задачи. Во-первых, лидер России лично проверил боеготовность имеющихся подразделений. Во-вторых, наглядно продемонстрировал противнику, что эти земли – наши, и мы имеем полное право там находиться и добиваться успехов", – резюмирует Рожин.

Дарья Волкова, Евгений Поздняков