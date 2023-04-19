Guardian: Запад готовится к "экстремальной тактике" России при контрнаступлении ВСУ

На Западе считают, что Россия будет использовать кибератаки и ядерные угрозы

Западные страны готовятся, что Россия ответит на возможное контрнаступление ВСУ "всеми оставшимися инструментами" - кибератаками и ядерными угрозами, пишет британская газета The Guardian. Издание напомнило, что британская делегация на саммите G7 в Японии предупредила Запад о необходимости быть готовым "к экстремальной тактике" России для удержания новых территорий. Источники газеты утверждают, что Великобритания рассматривает возможность передачи Украине вооружений из своих запасов «на черный день».

The Guardian со ссылкой на источники сообщает, что западные лидеры готовятся к ответу со стороны России на контрнаступление ВСУ.

"Запад готовится к тому, что [президент РФ Владимир] Путин использует "все инструменты, которые у него остались" на Украине. Официальные лица готовы к ядерным угрозам и кибератакам в рамках российского ответа на прогнозируемое контрнаступление [ВСУ]",

- говорится в статье.

На саммите G7 Японии британская делегация заявила, что союзники Киева должны быть готовы к "экстремальной тактике" российской стороны для удержания территорий, напомнила газета.

Кроме того, участники саммита обсуждали перспективы урегулирования российско-украинского конфликта. Британский премьер Риши Сунак тогда заявил, что в итоге конфликт должен закончиться переговорами.

Собеседники газеты отметили, что единственно возможный способ урегулирования предполагает вывод российских военных из Крыма и «предоставление Западом инструментов Киеву для завершения этой работы».

Кроме того, источники издания сообщили, что британская сторона уже начала выделять Киеву вооружения из своих запасов «на черный день».

Также в ходе саммита представители Великобритании, США, Канады, Японии и Франции сформировали альянс для развития общих цепочек поставок ядерного топлива, направленных на вытеснение России с международного рынка атомной энергии, чтобы «лишить Путина инструментов для финансирования войны».

О грядущем контрнаступлении ВСУ западные и украинские представители сообщают на протяжении нескольких месяцев. 15 апреля украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в своем Twitter, что наступление начнется «в ближайшее время». По его словам, цель украинских военных - выход на границы 1991 года.

Накануне американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы США писал, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Также в журнале обратили внимание на данные о балансе сил в районе Артемовска. Там, следует из «слитых» документов, сосредоточены около 29 тыс. российских военных против 30,5 тыс. украинских к западу от города, в районах, которые контролируются Киевом.

14 апреля Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщал, что часть союзников Киева сомневаются в способности украинской армии добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Там считают более реалистичным сценарий, который предполагает продвижение ВСУ на 30 км, что позволит повлиять на цепочки снабжения российских войск. Собеседники агентства отметили, что такой результат позволил бы создать плацдарм для более крупного наступления в 2024 году.

Кроме того, в попавших в Сеть документах американской разведки содержится «мрачная оценка» украинских перспектив в наступлении. В Пентагоне считают, что ВСУ добьется «скромных территориальных приобретений». Издание The Washington Post отмечало, что российские военные успели укрепиться на занятых позициях, а ВСУ не хватает боеприпасов для эффективного наступления.

Михаил Родионов