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Газета.ru

Алиев призвал карабахских армян уезжать или принимать гражданство Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша, 2021 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша, 2021 год.
Источник изображения: Пресс-служба Президента Азербайджана

Пашинян в свою очередь призвал мир признать границами Армении территорию республики времен СССР

Живущие в Нагорном Карабахе армяне должны либо покинуть регион, либо принять азербайджанское гражданство, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он добавил, что Баку желает подписать вскоре мирное соглашение с Ереваном и положить конец военному конфликту. Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что мир наступит тогда, когда международное сообщество признает территорию страны в границах Армянской ССР. В ее состав Нагорный Карабах в советское время не входил.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны или принять азербайджанское гражданство, или уехать из региона. Об этом в эфире AzTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства», - сказал он.

По словам Алиева, Баку намерен в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец армяно-азербайджанскому конфликту.

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что взаимное недоверие стало принципиальным вопросом для Еревана и Баку, и пока неизвестно, как найти выход из этой ситуации.

«Принципиальный вопрос - это взаимное недоверие, что, наверное, естественно после всего этого. Но теперь необходимо понять, как решить эту проблему», - отметил Пашинян.

Он добавил, что в армяно-азербайджанских отношениях есть множество различных проблем и нюансов. Армянский премьер подчеркнул, что для его страны мир наступит тогда, когда международное сообщество признает территорию страны в границах Армянской ССР. В ее состав Нагорный Карабах в советское время не входил.

По его словам, в ответ Ереван откажется от любых территориальных претензий к другим странам. Пашинян отметил, что Ереван готов признать Азербайджан в границах Азербайджанской ССР, если Баку признает Армению в границах Армянской ССР.

«Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран», - сказал Пашинян.

11 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что работа над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией идет не так гладко, как хотелось бы, однако альтернативы этому нет.

Он также отметил, что отношения между соседями должны быть нормальными, «даже несмотря на тяжелейшую историю».

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район - 15 ноября, а Лачинский район - 1 декабря. Однако мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится почти 30 лет. Во времена Советского Союза территория Нагорного Карабаха, где проживают в основном армяне, входила в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил себя республикой и отделился от Азербайджана.

Азербайджанские власти неоднократно пытались вернуть эту территорию, заявляя, что она оккупирована армянами. Армянская сторона утверждает, что Баку пытается захватить земли армян, которые будут за них бороться.


Петр Николаев

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
2020-й год
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