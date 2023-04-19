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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

В ОДК-Климов прошло онлайн-обсуждение современных направлений целевой подготовки кадров

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ОДК-Климов
Во время трансляции круглого стола «Что доверить молодым» в студии петербургского предприятия ОДК-Климов.
Источник изображения: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

В интерактивном музее истории авиационных двигателей петербургского предприятия ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) прошла онлайн-студия ежегодной конференции «Эффективное производство 4.0». Одна из секций была посвящена сотрудничеству предприятий и учебных заведений в области подготовки кадров для промышленности.

Опытом привлечения и подготовки квалифицированных молодых специалистов, способных работать с новыми информационными системами, поделились заместитель генерального конструктора — начальник ОКБ ОДК-Климов Андрей Мелехин, директор Высшей школы энергетического машиностроения Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Алена Алешина, заведующий кафедрой «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» Артём Левихин и директор инжинирингового центра АО «Силовые машины» Константин Савичев.

«Активная цифровизация российской промышленности привела к появлению совершенно новых требований к выпускникам технических вузов. Мы стараемся начинать профориентационную работу еще со школьниками, чтобы ребята с техническим складом ума и склонностью к точным наукам знали о возможностях поступления в профильный вуз с последующим гарантированным трудоустройством. И, соответственно, ждем, что вуз подготовит для ОДК-Климов выпускников, владеющих необходимыми компетенциями в области цифрового проектирования, проведения трехмерных расчетов, способными работать на высокотехнологичном предприятии», — отметил в ходе обсуждения Андрей Мелехин.

Направляя в вуз «заказ» на обучение специалистов с определенным набором компетенций, ОДК-Климов активно участвует в разработке кастомизированных, ориентированных на целевую подготовку учебных программ. Например, в сотрудничестве с БГТУ «ВОЕНМЕХ» развивает программу целевого обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха». Совместно с Политехом была разработана и открыта магистерская программа «Авиационные двигатели и энергетические установки». Теперь вуз будет готовить для ОДК-Климов магистров по абсолютно новой программе на базе инженерных задач, представленных самим предприятием, и, что важно, совместно с предприятием.

«Мы в последнее время видим, насколько компаниям важно получать качественных специалистов. Если буквально пять лет назад выпускники сами искали места работы, то сейчас к нам приходят работодатели с запросом и пониманием, какого выпускника они хотят получить. С помощью таких предприятий, как ОДК-Климов, мы „докручиваем“ образовательные программы, чтобы они стали более информативными и полезными для студентов и позволили сократить период доучивания наших выпускников на рабочих местах», — сказала Алена Алешина.

Развивая сотрудничество, ОДК и Политех готовятся открыть на базе Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» магистерскую программу «Передовые цифровые технологии в двигателестроении», в основе которой лежит модель опережающей подготовки научно-технической элиты, путем вовлечения студентов в решение фронтирных задач отрасли.

Все участники круглого стола согласились, что четкое формирование заказа от промышленных предприятий на квалифицированных выпускников и активное сотрудничество с вузами в области целевого обучения — важная примета времени.

Организатором конференции выступила ГК «Цифра», российский разработчик цифровых технологий для промышленности, индустриальным партнером мероприятия — Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха.

© АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

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