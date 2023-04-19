Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО выполнили электронные пуски ракет

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), расположенного в Приморском крае, уничтожили командный пункт условного противника в ходе тренировки. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Отмечается, что в рамках занятия военнослужащие ВВО совершили марши в позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин комплекса, а также доставке и перегрузке ракет, маскировке и инженерному оборудованию позиций.

«В дальнейшем получив координаты объектов "противника", расчеты ОТРК "Искандер" уничтожили их командные пункты, выполнив учебные (электронные) пуски ракет на расстояние несколько сотен километров. Военнослужащие также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе тренировки также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением электронных пусков ракет по целям, которые имитировали командные пункты вероятного противника.

В феврале расчеты ОТРК «Искандер» ракетного соединения Балтийского флота провели учения по нанесению ракетных ударов по важным объектам условного противника.