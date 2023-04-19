Сербия призвала весь мир содействовать дипломатическому разрешению конфликта на Украине

Первый вице-премьер, министр иностранных дел страны Ивица Дачич ранее заявил, что "практически весь мир занимает ту или иную сторону" в этом конфликте, что мало способствует его разрешению

БЕЛГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал мировое сообщество способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине дипломатическим путем.

"От имени Республики Сербия с этого места я хочу обратиться ко всем соответствующим международным субъектам, прежде всего к наиболее влиятельным странам, [с призывом] использовать все свои возможности, чтобы как можно скорее остановить войну на Украине, страдания мирных жителей и наиболее уязвимых категорий, особенно детей. Сербия говорит на основе своего горького опыта, что политический диалог не имеет альтернативы, и призывает дать шанс переговорам и дипломатии", - приводятся слова Дачича в опубликованном во вторник на сайте дипломатического ведомства тексте его выступления в Страсбурге по случаю 20-летия членства Сербии в Совете Европы.

Ранее Дачич подчеркивал, что "практически весь мир занимает ту или иную сторону" в этом конфликте, что мало способствует его разрешению.

В феврале президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что конфликт на Украине в ближайшие пять-шесть месяцев будет лишь усугубляться и расширяться и в конечном счете станет неконтролируемым. Он полагает, что после решения о поставке танков Украине будет принято решение и о поставках истребителей F-16.