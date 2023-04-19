В Херсонской области начали изымать лодки для нужд ВС РФ

По словам врио главы региона Владимира Сальдо, владельцам суден выплатят компенсации

ГЕНИЧЕСК, 18 апреля. /ТАСС/. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе для передачи их в пользу военных.

"На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным", - сказал Сальдо на заседании областного правительства.

Он добавил, что меры приняли в рамках российского законодательства о военном положении.

Также, по словам Сальдо, владельцы реквизированных лодок, для которых они были средствами производства, могут получить компенсацию стоимости в администрации региона и полное возвращение имущества через "определенное время".

Ранее Сальдо рассказывал, что на правобережной части Херсонской области украинские власти реквизируют лодки у гражданских в пользу ВСУ для возможного форсирования Днепра.