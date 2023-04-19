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ТАСС

В Херсонской области начали изымать лодки для нужд ВС РФ

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

По словам врио главы региона Владимира Сальдо, владельцам суден выплатят компенсации

ГЕНИЧЕСК, 18 апреля. /ТАСС/. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе для передачи их в пользу военных.

"На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным", - сказал Сальдо на заседании областного правительства.

Он добавил, что меры приняли в рамках российского законодательства о военном положении.

Также, по словам Сальдо, владельцы реквизированных лодок, для которых они были средствами производства, могут получить компенсацию стоимости в администрации региона и полное возвращение имущества через "определенное время".

Ранее Сальдо рассказывал, что на правобережной части Херсонской области украинские власти реквизируют лодки у гражданских в пользу ВСУ для возможного форсирования Днепра. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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