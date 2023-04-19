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Интерфакс-АВН

Шольц надеется на отмену Швейцарией запрета реэкспортировать оружие на Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник выразил надежду на то, что власти Швейцарии изменят точку зрения, согласно которой страны, ранее получившие швейцарские вооружения, не имеют права реэкспортировать их на Украину.

"Мы согласны с принятыми на этот счет решениями, и мы пристально следим за идущими в Швейцарии очень оживленными дебатами и надеемся, что в этом вопросе будут какие-то изменения", - приводят западные СМИ слова Шольца с пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе.

Шольц пояснил, что поскольку Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами, Берлин несколько раз направлял в Берн запросы по поводу их возможных поставок.

В свою очередь Берсе подчеркнул, что швейцарские власти не могут нарушить законы страны, запрещающие экспорт оружия в страны, участвующие в вооруженных конфликтах. В то же время, напомнил он, в стране идут "серьезные дебаты" по поводу возможного пересмотра правил реэкспорта вооружений.

Хотя Швейцария вслед за ЕС вводила антироссийские санкции, она блокирует реэкспорт швейцарского оружия из других стран на Украину. Так, власти страны отклонили соответствующие запросы из Германии, Испании и Дании в соответствии с законом о военных материалах, который запрещает любой реэкспорт, если страна, которая получает вооружение, находится в международном вооруженном конфликте.

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Германия
Дания
Испания
Украина
Швейцария
Проекты
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