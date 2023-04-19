Космонавты начали печатать макеты модулей МКС на 3D-принтере для подготовки к ВКД

Они планируют собрать макет всей станции

МКС, 18 апреля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к печати макетов ее модулей, чтобы проводить тренировки выходов в открытый космос, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, напечатанные модели помещаются на ладони, в будущем космонавты планируют собрать макет всей станции. Модель МКС пригодится при отработке предстоящей внекорабельной деятельности (ВКД). "Например, завтра мы будем контролировать процесс стыковки радиатора к модулю "Наука" и в случае необходимости выдавать команды для корректировки этого процесса. Соответственно мы отрабатывали взаимодействие с Андреем Федяевым, который будет управлять манипулятором ERA, в привязке к реальным объектам станции. Как раз на этих копиях модулей российского сегмента МКС мы и тренировались. Можно сказать, как у летчиков - "пешим по-летному", - пояснил космонавт.

Летчики перед практикой иногда отрабатывают полетное задание на земле "пешим по-летному", когда они ходят по полосе, имитируя траекторию движения и взаимное расположение своих самолетов их моделями или ладонями.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне прошлого года, первым его опробовал космонавт Олег Артемьев. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение данных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.