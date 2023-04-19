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ТАСС

Глава Пентагона заявил, что США не воюют и не будут воевать с Россией из-за Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Sergei Grits

Марк Милли тем временем признал, что поставки оружия Киеву выявили проблемы с работой американского военно-промышленного комплекса

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины. С таким заверением выступил в опубликованном во вторник интервью газете The Washington Post министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы не воюем с Россией, и мы не будем воевать с Россией", - заявил шеф Пентагона. Он комментировал просьбу пояснить, ведут ли США опосредованную войну с Россией на Украине.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли утверждал в интервью The Washington Post, что ожидал от России более эффективных действий в ходе специальной военной операции на Украине. "Я думал, что они будут действовать лучше, чем они действовали, в ходе межвидовых операций", - сказал глава КНШ. Как он утверждал, в ходе боевых действий у Киева в прошлом году и на ряде других направлений "стало очевидно", что Вооруженные силы России не способны продемонстрировать адекватное материально-техническое обеспечение. "Они не могли предотвратить поражение своих средств передвижения. У них не было ремонтного обеспечения на местах или способности доставлять боеприпасы [частям, ведущим боевые действия]", - считает Милли. "Не хочу недооценивать, но это придает мне больше уверенности. Вооруженные силы России не так хороши, как мы ранее считали", - утверждал генерал.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли признал в интервью The Washington Post, что поставки Вашингтоном Киеву оружия выявили проблемы с работой американского военно-промышленного комплекса (ВПК). По словам Милли, идет тщательная переоценка "уровней запасов" на складах США и состояния ВПК "применительно к имеющимся военным планам на различные чрезвычайные ситуации". Потребности в различного рода боеприпасах и военной технике "очень высоки" даже при нынешней, "пожалуй, небольшой, ограниченных масштабов войне", отметил Милли. "Каковы будут темпы [расхода боеприпасов] в намного более крупной войне, в которой могут участвовать Соединенные Штаты?" - задался вопросом руководитель КНШ.

При этом военачальник также утверждал, что российские войска в ходе специальной военной операции не показали той эффективности, которой он ожидал.

В статье также говорится, что Остин ушел от прямого ответа на вопрос о том, что произойдет, если планируемое контрнаступление ВСУ захлебнется. "Мы хотим гарантировать, что они добьются успеха в этой следующей битве. Думаю, если потерять внимание к этому, некоторые другие вещи не будут иметь значения", - сказал глава военного ведомства США. 

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Россия
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Украина
Компании
Минoбороны РФ
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