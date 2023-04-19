Франция подготовила план мирных переговоров России и Украины

Bloomberg: Макрон хочет вместе с Китаем работать над планом переговоров России и Украины

Макрон поручил своему советнику заняться проработкой плана мирных переговоров России и Украины, сообщает Bloomberg. По замыслу Парижа, диалог Москвы и Киева должен состояться уже этим летом. В реализации плана Макрон рассчитывает на помощь Китая.

Аня Нуссбаум

Альберто Нарделли

— Французский президент намерен приступить к переговорам этим летом

— Макрон поручил своему советнику Эммануэлю Бонну взаимодействовать с Пекином

Французский президент Эммануэль Макрон хочет, чтобы мир забыл череду его дипломатических неудач, и для этого предлагает Китаю план, который, как он считает, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну (Emmanuel Bonne) наладить совместную работу с главным китайским дипломатом Ван И (Wang Yi) с целью создания механизма, который станет основой для будущих переговоров. Об этом рассказали знакомые с такими планами источники.

Согласно французской стратегии, если все пойдет хорошо, то переговоры между Россией и Украиной должны состоятся уже летом текущего года, сообщили эти источники на условии соблюдения анонимности.

Во время недавнего визита в Китай французский президент не смог добиться своей цели убедить Си поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они не разговаривают уже больше года — с тех пор, как начался российско-украинский вооруженный конфликт. Макрон в прошлом году вызвал возмущение у союзников, когда заявил, что они не должны "унижать" Россию.

Непонятно, поддерживают ли планы Макрона Киев и его союзники, многие из которых отмахиваются от предложений о прекращении огня, которое позволит России сохранить занятые территории. Многие страны также сомневаются, что Китай будет нейтральным посредником из-за своей "безграничной дружбы" с Россией. Москва и Пекин неоднократно подтверждали свою решимость укреплять двусторонние связи. В частности, в понедельник состоялся очередной разговор о расширении сотрудничества между военными.

Чиновник из аппарата Макрона подтвердил, что Бонн планирует провести переговоры с Ван И, однако отказался сообщить подробности. Он добавил, что Франция информирует союзников обо всех своих инициативах. Отвечая на вопросы, китайский МИД заявил, что ему неизвестен источник такой информации и что "подтвердить ее подлинность трудно".

Весеннее наступление

Проведение переговоров будет зависеть от нескольких условий, в том числе от успеха украинского весеннего наступления, что позволит Киеву выступать на будущих переговорах с позиции силы.

Некоторые европейские руководители с тревогой говорят, что на украинское контрнаступление возлагаются чрезмерные надежды. По их словам, оно может оказаться не столь успешным, и Киев не сумеет освободить все занятые Россией территории. Более реалистичная цель — это продвижение на 30 километров на юге, которое позволит поставить украинскую артиллерию на дальность ведения огня по российским путям снабжения и создаст условия для более глубокого прорыва в 2024 году.

Это значит, что союзникам придется наращивать помощь Киеву для обеспечения будущих наступлений с целью захвата занятых территорий. Если переговоры о прекращении огня состоятся до этого момента, Россия закрепится на обширных участках этих территорий.

Ранее Макрон заявлял, что Китай может сыграть важную роль, и что благодаря своим отношениям с Россией он сможет "образумить Москву". Пекин пока не подает никаких сигналов о готовности оказывать давление на Россию с целью отвода ее войск.

Высокопоставленные дипломаты из "Большой семерки", куда входит Франция, на этой неделе одобрили "формулу мира" Зеленского, которая предусматривает полный вывод всех российских войск с территории Украины.

Киев неоднократно заявлял, что не станет обсуждать территориальные уступки, и некоторые союзники Украины поддерживают такую позицию, предупреждая, что урегулирование, ведущее к замораживанию конфликта, позволит России перевооружиться, а потом начать новое наступление.

Российский президент Владимир Путин, со своей стороны, никак не демонстрирует, что его цели изменились, и тем более, что он готов вывести войска с украинской территории.

План Макрона предусматривает предоставление Украине долговременных гарантий безопасности <…>. Союзники пока не обнародовали детали новых мер, которые предстоит согласовать в июле на саммите НАТО в Литве. Но уже сейчас ясно, что их цель — помочь Украине модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они могли лучше взаимодействовать с войсками НАТО.

Параллельно союзники Украины прорабатывают меры по продолжению поставок вооружений и запасов материально-технических средств, таких как боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Свой материал для статьи предоставил Колам Мерфи (Colum Murphy)