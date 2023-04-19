США утратили ключевой навык, необходимый для борьбы с Россией и Китаем

WP: США призвали возродить американскую пропаганду для борьбы с Россией и Китаем

Для равноценной борьбы с Россией и Китаем Америке не хватает ключевого инструмента — пропаганды. Как показала холодная война, именно умение правильно подать свою историю миру способно оказать решающее влияние на исход противостояния, пишет экс-министр обороны США Роберт Гейтс в статье WP.

В предстоящем долгом соперничестве с Россией и Китаем военная мощь США будет играть огромную роль, но невоенные силовые инструменты тоже необходимы для гарантии способности конкурировать и побеждать. Наиболее важным из подобных средств является экономика, значение которой общепризнанно. Поэтому и наша исполнительная власть, и конгресс работают над обеспечением существенного роста и технологического превосходства Америки.

Однако мы серьезно пренебрегли другими инструментами силы, которые имели основополагающее значение для победы в холодной войне: умение подать себя всему миру, навык доносить правду до населения стран, управляемых авторитарными режимами, и умение разоблачать дезинформацию, распространяемую теми же самыми режимами.

Стратегические коммуникации и взаимодействие с зарубежной общественностью и лидерами необходимы для формирования глобальной политической среды таким образом, чтобы поддерживать и продвигать американские национальные интересы. Однако на этой решающей арене соперничающие с нами Россия и Китай буквально "обкладывают нас со всех сторон".

Милитаризованное стремление России оспорить итоги холодной войны и возродить свою империю в значительной степени опирается на СМИ. <...> Они в основном атакуют Соединенные Штаты и весь Запад и служат для их подрыва и раскола.

Китай применяет гораздо более комплексный подход. Он организовал невероятную глобальную стратегическую операцию по пропаганде и иностранному влиянию, выделив огромные суммы денег на создание современного медиа-аппарата, нацеленного на внутреннюю и мировую аудиторию. Его информационное агентство "Синьхуа" имеет почти 180 корпунктов по всему миру (и нет ни одной страны на планете, где бы не работала как минимум одна китайская радиостанция, телеканал или интернет-издание). Компании Поднебесной покупают доли в зарубежных СМИ во многих государствах, особенно в Африке, Латинской Америке и некоторых частях Азии. Китайские теле- и радиопередачи, веб-сайты и публикации легко доступны в Соединенных Штатах, но взаимности со стороны Китая нет и в помине. Более 500 учреждений "Институт Конфуция", якобы созданных для продвижения китайского языка и культуры, распространяют пропаганду Пекина по всему миру. Масштабы его усилий — и число используемых механизмов — не имеют себе равных в мире.

Соединенные Штаты, напротив, после холодной войны в значительной степени демонтировали свои стратегические средства пропаганды и воздействия на зарубежную аудиторию. Информационное агентство США (USIA), наш основной инструмент для взаимодействия с иностранной общественностью на протяжении всей холодной войны, присутствующее в 150 странах, было ликвидировано в 1999 году. Отдельные его части были инкорпорированы в Государственный департамент, а большинство наших структур и технологий для работы с мировой общественностью распались и атрофировались. Отсутствие приоритетного внимания к американским стратегическим коммуникациям и взаимодействию на протяжении многих лет наиболее ярко иллюстрируется тем фактом, что должность заместителя госсекретаря в Госдепартаменте, отвечающего за организацию этой работы, 40% времени с момента ее создания в 1999 году была занята чиновниками, не утверждавшимися сенатом. А При Дональде Трампе и Джо Байдене этот показатель вообще достиг 90%.

Стратегические коммуникации и публичная дипломатия в США распределены между 14 агентствами и 48 комиссиями. Тем не менее Госдепартаменту, который должен управлять этим сложным хозяйством, не хватает не только финансовых и человеческих ресурсов, но и, что немаловажно, полномочий для координации, интеграции и синхронизации этих разрозненных и несконцентрированных усилий. Кроме того, отсутствует общегосударственная международная стратегия коммуникации и взаимодействия, и, конечно же, нет ощущения их срочной необходимости. Короче говоря, страна, которая, собственно, и изобрела связи с общественностью, уступает в этом плане <...> России и все более тоталитарному Китаю по всему миру.

Наш подход должен отличаться от их политики. Наше преимущество перед Советским Союзом в стратегических коммуникациях во время холодной войны заключалось в том, что USIA и наши радиовещатели, такие как "Голос Америки*", просто говорили правду. Мы должны продолжать это делать. Однако в те дни у нас была заинтересованная публика в СССР и Восточной Европе. Глобальная аудитория сегодня настроена гораздо более скептически, поэтому мы должны разработать новые подходы для эффективной подачи контента.

Решение состоит не в том, чтобы заново создавать USIA, — мир уже ушел вперед. Но можно предпринять ряд мер как исполнительных, так и стратегических, чтобы резко улучшить нынешнее плачевное состояние дел в нашей пропаганде. Многие из них президент может реализовать немедленно, в то время как другие потребуют действий конгресса.

Прежде всего, Белый дом и Государственный департамент должны разработать план глобального покрытия мира нашими стратегическими коммуникациями таким образом, чтобы продвигать интересы национальной безопасности США. Этот план должен включать дорожную карту взаимодействия с зарубежной общественностью и лидерами, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америке. В основе этого документа должно лежать значительное расширение программ по обмену, в рамках которых американские музыканты, спортивные деятели и артисты отправляются за границу, а иностранные студенты прибывают в Соединенные Штаты при государственной поддержке.

Кроме того, нам нужны более агрессивные усилия для взлома защитных коммуникационных систем, которые позволяют Китаю и России распространять "ложные нарративы" в пределах своих границ, не встречая противодействующих независимых взглядов. Мы также должны выделить дополнительные ресурсы Глобальному центру взаимодействия Государственного департамента, организации, ответственной за разоблачение и дискредитацию иностранной дезинформации. Эти меры, среди прочего, придадут особое значение нашим стратегическим коммуникационным усилиям.

В рабочем плане сенат должен быстро утвердить Элизабет Аллен, кандидатуру, выдвинутую президентом на пост заместителя госсекретаря по общественной дипломатии. Президент и конгресс должны уполномочить госсекретаря и, в частности, этого заместителя госсекретаря синхронизировать усилия по внешнеполитическому стратегическому взаимодействию всех элементов исполнительной власти, включая Министерство обороны, которое тратит на эти программы во много раз больше, чем Госдеп, но оторвано от нашей дипломатической стратегии. Байден также должен назначить высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности, ответственного (и обладающего соответствующими полномочиями) за то, чтобы стратегические коммуникации стали неотъемлемой частью каждого процесса принятия решений СНБ. Президент и конгресс должны обеспечить, чтобы госсекретарь имел право на стратегическое руководство Агентством глобальных СМИ, которое управляет всем зарубежным вещанием в США. Наконец, у наших союзников есть свои собственные средства стратегических коммуникаций, и нам нужны новые усилия для координации наших взаимных возможностей, возможно, через новый офис в НАТО.

Но это только "стартовый набор" действий. Потребуется гораздо больше для укрепления этого важнейшего инструмента американской мощи — инструмента, который был столь необходим для нашего успеха в холодной войне и приобретет еще большее значение в предстоящем нам глобальном противостоянии с противником.

Автор: Роберт Гейтс (Robert Gates) — министр обороны США в 2006-2011 годах

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

Комментарии читателей:

MyOpinion FWIW

Я думаю, что остальной мир хорошо знаком вот с этой "американской историей":

Неравенство, как в любой банановой республике;

Системный расизм, гомофобия, трансфобия и другие формы предрассудков;

Неприлично дорогое медицинское обслуживание, дающее от посредственных до плохих результатов (если, конечно, вы не можете позволить себе "бригаду частных врачей");

Разгул преступности и насилия с применением огнестрельного оружия;

Средневековые ограничения прав женщин на распоряжение своим телом;

Пренебрежение к защите окружающей среды;

Возникновение христианского национализма;

Упадок системы государственного образования и отсутствие расходов на высшее образование;

Ага. Наша "американская история" открыта для всех, кто хочет ее услышать. И это история трагическая и обладающая просто эпическим масштабом.

BethBy

Эта статья излагает не историю западных стран, а историю США. История нашей страны последних лет — это не то, чем можно было бы похвастаться, потому что мы позволили экстремистам захватить наш Верховный суд и законодательные собрания многих штатов. Теперь эти люди систематически демонтируют нашу демократию и заменяют ее на плутократическую теократию.

История США должна рассказываться как поучительная и печальная для всех, кто все еще верит в демократию.

AlexE2

Хороший совет, мистер Гейтс. Но "сообщение правды населению стран, управляемых авторитарными правительствами, и разоблачение дезинформации, распространяемой теми же правительствами", в первую очередь потребует от нас преодоления авторитарных тенденций в нашей собственной Америке и уничтожения дезинформации, распространяемой нами самими. Преимущество США в стратегических коммуникациях во время холодной войны заключалось в том, что они жили жизнью, в которую большая часть остального мира хотела верить и которую хотела разделить.

Progressive in Ohio

Сколько бы мы ни пытались приукрасить нашу историю, мир все равно видит правду. Наша страна — страна абсолютного лицемерия!

DRhunt

Сейчас мы не можем донести убедительную или захватывающую историю о США почти до половины американцев. Мы должны разработать стратегический план, чтобы убедить большую часть собственного населения в том, что федеральное правительство не является врагом народа. Мы должны восстановить доверие к институтам нашей демократической республики. Вот когда это будет сделано, тогда захватывающее повествование об американской мечте может стать предметом глобального экспорта. А пока — нет!

Martin Guy

Америка должна убедить в реальности истории своего успеха прежде всего саму Америку!

Nicholas J. Metrowsky

Может быть, господину Гейтсу следует почитать, что иностранные корреспонденты из числа наших союзников пишут о США в своих газетах или говорят по телевидению в репортажах из США. Вот некоторые из заголовков:

США больше не лидер демократии в мире.

США воплощаются в систематическом насилии с применением огнестрельного оружия.

В США очень поляризованное общество, которое разрывает страну на части.

В 2016 году США избрали президента, крайне неподходящего для этой должности, нарцисса, вызывающего разногласия, лжеца, белого националиста, фанатика и человека, способного разрушить американскую демократию.

США отвернулись от своих союзников.

В США, стране изобилия, проблема бедности и неблагоприятная ситуация с пожилыми гражданами.

В США, бастионе свободы, возникла проблема лишения свободы.

В США тяжелые проблемы с наркотиками.

В США кризис здравоохранения.

США — умирающая демократия.

США — умирающий финансовый лидер.

В США существует проблема расизма, LBQTQ+, этнических и религиозных предрассудков.

Американцы — одни из самых противных и грубых туристов в мире.

The Guardian, Sydney Morning Herald, Le Monde, Die Zeiting и так далее являются отличными источниками статей, написанных репортерами из США. Извините, что лопнул "пузырь фальши" для тех в США, которые утверждают, что Америка — величайшая страна в истории мира и "сияющий град на холме".

tagetes

История успеха Америки? Повсюду оружие и стрельба. Нет гарантированного медицинского обслуживания. Самые богатые платят минимальные налоги. Нет никакой власти над своим телом. Постоянные военные интервенции в зарубежные страны, например, Ирак, под ложными предлогами. Религиозные фанатики пытаются контролировать жизни всех остальных. Да, очень привлекательная история успеха!

Joe Smith 3

"История успеха США" в послевоенное время хорошо известна всему миру:

Бесконечные войны, унесшие жизни миллионов невинных людей, во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, Центральной Америке, Ираке и других местах.

Свержение или попытки свержения демократически избранных правительств в Ираке (1953 г.), Гватемале (1954 г.), Демократической Республике Конго (1960 г.), Индонезии (1965 г.), Чили (1973 г.), Аргентине (1976 г.), Никарагуа (1980-е годы), Гаити (1991 г.), Венесуэле (2002 и 2019 гг.) и других.

Широкомасштабная экономическая война в форме односторонних экономических санкций (незаконных по международному праву), наложенных на страны, которых слишком много, чтобы их можно было перечислить. К числу наиболее вопиющих относятся санкции, введенные против Ирака в 1990-е годы, которые привели к гибели сотен тысяч человек, и всеобъемлющие санкции, наложенные на Кубу в 1962 году, осужденные Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году 189 голосами против 2 (США и Израиль).

Раньше можно было хотя бы указать на качество жизни в США, которое было намного выше, чем в большей части остального мира. Но даже это становится все труднее и труднее пропагандировать из-за жеткого неравенства, наркомании, разрушающейся инфраструктуры и, конечно же, огромного количества американцев, убивающих друг друга во все большем количестве из наших 400 миллионов пистолетов, находящихся на руках.

А Гейтсу кажется, что Америке просто нужен сказочник получше!

User 112112112

"История успеха Америки":

Коррумпированное правительство, которое обслуживает миллиардеров. Политики — их пешки.

Постоянное сокращение среднего класса и увеличение разрыва в уровне благосостояния.

Такие вещи, как здравоохранение и жилье, полностью ориентированы на корпоративную прибыль.

Корпорации даже не используют свое богатство для инноваций. Они либо выкупают конкурентов, либо используют свою политическую власть, чтобы сокрушить их. Любая хорошая идея, которая у нас есть, тут же покупается, из нее выжимается каждый цент, а затем она отбрасывается.

Проблемы бездомных и наркомании вышли из-под контроля.

Граждане либо настолько отупели, что целыми днями смотрят "ТикТок", либо настолько психически больны, что совершают массовые расстрелы невинных людей.

maifgm в ответ User 112112112

Все совершенно верно, все в точку. У нас есть только один выбор — это избирать новых лидеров. Те, которые у нас есть сейчас, являются причиной большинства наших проблем. Пока мы защищаем партии, они разделяют всю страну и богатеют.

Люди, которые вцепляются друг другу в горло, — это большая проблема сегодня. Раньше мы могли соглашаться или не соглашаться, но эти времена уже давно прошли. Теперь осталась только ненависть. И эти ужасные, отвратительные, разжигающие эту самую ненависть мейнстримовские СМИ.

Нам, людям, нужно скорректировать этот курс в никуда!