Завод "Янтарь" в Калининграде передал Балтфлоту СКР "Неустрашимый" после модернизации

Он вошел в состав соединения надводных кораблей

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде передал Балтийскому флоту после ремонта и модернизации сторожевой корабль "Неустрашимый", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"Передали в состав соединения надводных кораблей Балтийского флота", - сказали ТАСС в пресс-службе "Янтаря", отвечая на соответствующий вопрос.

"Утвержден приемо-сдаточный акт по приемке сторожевого корабля "Неустрашимый" после завершения планового ремонта и модернизации на АО ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале предприятия.

Там также отмечается, что "в период проведения приемо-сдаточных ходовых испытаний на корабле проверили работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств борьбы за живучесть, средств радиационной химической и биологической защиты, комплексов связи".

СКР "Неустрашимый" передали в состав соединения надводных кораблей, дислоцированного в Балтийске - главной военно-морской базе флота в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что на судоверфи выполнили работы по дооснащению корабля современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств борьбы за живучесть, радиационной, химической и биологической защиты, а также комплексов связи.

СКР "Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.