Baijiahao: реакция Путина на действия Японии напугала США

Следуя за США, Япония опустила отношения с Россией "на историческое дно", пишет пользователь Baijiahao. Ее последним выпадом были заявления о "незаконной оккупации Курил". Их Москва уже не стала терпеть. Она ответила так решительно, что встревожился даже Вашингтон.

Японо-российские отношения долгое время оставались натянутыми из-за "спорных" Курильских островов. Напряженность обострилась после начала конфликта на Украине, когда Токио пошел по стопам Вашингтона и ввел жесткие санкции против Москвы. Все это опустило японо-российские отношения на историческое дно.

В последнее время, поскольку США усиливают свое военное сотрудничество с Японией, а последняя продолжает продвигать собственную милитаризацию, позиция Токио по отношению к Москве становится все более бескомпромиссной.

Примечательна в этом плане недавно обнародованная Японией "Синяя книга по дипломатии". В ней в состав государства были включены острова, которые стали предметом разногласий между Токио и Москвой, — Южные Курилы (в Японии также называются "четырьмя северными островами"). Японцы объявили эти территории "частью страны", "незаконно оккупированной" Россией.

Однако, судя по послевоенной модели, Южные Курилы сейчас находятся под реальным контролем российской стороны. Это признают все стороны в мире, но теперь Токио вдруг назвал черное белым и заявил, что Россия "захватила острова". Конечно, Москва этого не потерпит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил Японии довольно резко. Он заявил, что Южные Курилы являются российской территорией и неотъемлемой частью России, а заявление Японии абсурдно и неприемлемо, и Москва обязательно примет контрмеры.

Есть поговорка: достоинство не может быть выше острия меча, а истина не простирается дальше полета пушечного ядра. Путин знает, что тысяча дипломатических протестов ничего не решает, и один взмах крыла бомбардировщика намного эффективнее тысячи слов. Особенно когда дело касается твердолобой Японии, которой все предупреждения и протесты неважны.

И действительно, в момент, когда Япония грезила мечтой о "захвате островов", Россия решительно обнажила свой меч.

Минобороны РФ 14 апреля объявило, что на Тихоокеанском флоте начинается внезапная проверка, и все корабли в его составе будут срочно приведены в "состояние повышенной боеготовности", чтобы отправиться в Японское, Берингово и Охотское моря для участия в учениях по военной подготовке.

Основная цель маневров — повышение способности российского флота наносить контрудары по возможным противникам, в том числе отрабатывается нанесение ракетных ударов по ударным группировкам кораблей условного противника, наземным и береговым объектам.

Следует отметить, что, хотя Тихоокеанский флот является крупнейшим морским формированием России после Северного флота, он занимает очень высокое положение в российском ВМФ, поскольку часто действует в горячих зонах, таких как Тихий океан.

Сейчас этот флот полностью откомандирован и переведен в состояние повышенной боевой готовности. Это, несомненно, самая масштабная и мощная демонстрация "меча" российской армии за последнее время.

Кто является основной целью учений? Исходя из того, что Россия проводит их в Японском и Беринговом морях близ американской Аляски, ответ прямо витает в воздухе.

15 апреля японские СМИ "откровенно" заявили, что внезапная проверка Тихоокеанского флота России направлена на то, чтобы "не допустить высадки противника на Южные Курилы и Сахалин", и этот шаг явно призван сдержать США и Японию.

Это показывает, что японская сторона, очевидно, осознает, что двусторонние отношения с Россией сейчас не в самом хорошем состоянии и что Токио вместе с Вашингтоном находятся во враждебном Москве лагере. Однако, даже понимая это, она не планирует останавливаться, — иначе не было бы заявлений об "оккупации островов", не говоря уже о вечных заигрываниях с США и попытках давления на Россию.

В связи с этим у меня есть три соображения.

Во-первых, ради своего подъема Япония не пожалеет никаких усилий. И эти усилия направлены на то, чтобы ввергнуть регион в хаос и, возможно, даже спровоцировать конфронтацию между США и Россией.

Ведь японцы прекрасно знают: только когда ситуация обострится и США потеряют влияние в АТР, Токио сможет расширить свое милитаризационное пространство. Они хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы освободиться от поствоенных оков и добиться снятия с себя запрета на наращивание военной мощи.

Поэтому, даже зная об опасностях провокации России, Япония все равно охотно выступает "пешкой" США и повышает градус напряженности в регионе.

Еще более тревожным сигналом является то, что в качестве председательствующей страны в "Большой семерке" Япония пытается втянуть G7 и НАТО в события в АТР. Создается впечатление, что для достижения собственных целей она готова сделать все что угодно. А это также представляет скрытую угрозу для стабильности в регионе.

Во-вторых, в этот раз США явно обрадовались раньше времени. Они собирались дождаться обострения украинского конфликта, воспользоваться отсутствием у России лишних ресурсов и с помощью Японии надавить на противницу. Однако вместо этого Путин сделал ход конем и назначил местом проведения учений Берингово море — отчетливый сигнал, что учения направлены на военное сдерживание США.

Не следует забывать, что Россия все-таки ядерная держава, у нее есть межконтинентальные ракеты "Сармат" и различные гиперзвуковые снаряды вроде "Циркона", "Кинжала" и "Авангарда".

Россия начала демонстрировать свой меч, и для США это стало тревожным звонком. Теперь Белому дому приходится думать о последствиях игры с огнем".

В-третьих, бесспорно, Россия, решительно размахивающая мечом, по-прежнему находится под колоссальным давлением.

Украинский конфликт, развернувшийся в Европе, все еще далек от урегулирования, а отношения Москвы с ЕС остаются такими же напряженными. На Ближнем Востоке США и Израиль по очереди беспорядочно бомбят Сирию, намереваясь нарушить хрупкий региональный баланс и ослабить там влияние России. А теперь еще и Токио выступил рука об руку с Вашингтоном, стремясь надавить на Кремль как можно сильнее. Все это только еще больше усложняет ситуацию для Москвы.

Очевидно, что, пока Россия занята конфликтом на Украине, Америка уже начала планировать против нее глобальную борьбу и готовиться к ней.