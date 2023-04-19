Страх перед Россией вывел НАТО из спячки

NYT: НАТО усилит боеспособность войск в Европе для ее обороны на случай войны с Россией

НАТО настолько обеспокоена конфликтом на Украине и сдерживанием России, что решила изменить свою стратегию, пишет NYT. Альянс намерен повысить боеспособность развернутых в Европе войск, чтобы обеспечить ее оборону на случай войны с Россией. Правда на пути к достижению этой цели есть множество препятствий.

Российская военная спецоперация на Украине, самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, подтолкнула Организацию Североатлантического договора к решительным действиям, направленным на то, чтобы снова превратиться в боеспособный военный союз, которым она была во время холодной войны.

Этот сдвиг имеет решающее значение для альянса, который в последние десятилетия «находился в спячке». Недавнее принятие долго остававшейся нейтральной Финляндии в НАТО стало для президента России Владимира Путина еще одним важным непреднамеренным последствием конфликта на Украине.

НАТО быстро переходит от того, что военные называют сдерживанием путем угрозы возмездия, к сдерживанию «путем отрицания». В прошлом считалось, что в случае вооруженного столкновения с Россией государства-члены альянса попытаются выстоять до тех пор, пока союзные силы, в основном американские, не придут им на помощь и не нанесут ответный удар по армии противника, пытаясь оттеснить ее.

Но после того, как Россия взяла под контроль некоторые украинские районы, пограничные государства, такие как Польша и страны Балтии, больше не хотят рисковать своей безопасностью. Их лидеры отмечают, что в первые дни спецоперации российские войска заняли земли больше, чем представляют собой территории некоторых прибалтийских стран.

Переход к сдерживанию путем отрицания означает революцию в стратегии НАТО: вдоль российской границы быдет развернуто большее количество войск, произойдет интеграция военных планов Америки и ее союзников, увеличатся военные расходы и будут разработаны более детальные требования к союзникам в отношении конкретных видов вооруженных сил, а также средств и техники, размещенных в заранее определенных местах.

Путин давно говорит о том, что НАТО расширяется и окружает Россию. После начала СВО на Украине альянс решил вовсе снять оставшиеся запреты в отношении увеличения численности западных войск вдоль всей границы Организации Североатлантического договора с Россией.

План заключается в том, чтобы сделать силы НАТО не только более боеспособными, но и заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания.

«Дебаты сейчас идут уже не о том, как бы сильнее напугать Москву с помощью большой численности вооруженных сил. Речь идет о том, какого количества войск будет достаточно», — отметила Камилла Гранд, до недавнего времени помощник генерального секретаря НАТО по военному развитию блока, а теперь сотрудница Европейского совета по иностранным делам.

Страны Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что «больше недостаточно говорить о том, что мы готовы сдерживать Россию, обещая отвоевать потерянное впоследствии, но что мы должны защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня конфликта, — сказала Гранд. — Нельзя находиться под контролем России даже в течение нескольких месяцев, пока не прибудут силы союзников».

Сейчас НАТО развернула по батальону многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Прорабатываются детали того, как увеличить эти силы в прифронтовых государствах альянса до численности бригады, чтобы усилить сдерживание и иметь возможность с самого начала оттеснять армию противника. Кроме того, НАТО ставит перед тысячами других сил задачу быстро выдвинуться в случае войны для оказания поддержки, с новыми подробными планами мобильности и логистики и более жесткими требованиями к боеготовности.

«НАТО — это организация, которая до этого находилась в отпуске в истории, — заявил Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО. Путин, по его словам, «напомнил нам, что мы должны думать об обороне, и думать об этом всем вместе».

Альянс поставит больше войск под непосредственный контроль старшего военного офицера НАТО, верховного главнокомандующего союзниками в Европе генерала Кристофера Каволи, который также командует и американскими силами в Европе.

Под новой рубрикой «сдерживание и оборона» генерал Каволи впервые со времен холодной войны объединяет военные планы США и их союзников, сообщил нам высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности. По его словам, американцы снова будут обеспечивать оборону Европы, решая вместе с НАТО, как именно Америка будет защищать европейцев.

По словам этого чиновника, впервые со времен холодной войны восточноевропейские страны будут точно знать, что НАТО намеревается сделать для их защиты. Они также будут точно знать, что каждая страна должна быть в состоянии сделать для себя и как другие государства будут ей помогать. А западные страны в альянсе будут знать, куда нужно направить свои силы, с каким вооружением и как осуществить переброску.

НАТО также согласовывает долгосрочные требования со стороны союзников со своими текущими оперативными потребностями. Если раньше от стран НАТО можно было попросить направить, например, в Афганистан какие-то легковооруженные экспедиционные силы с вертолетами, то теперь перед ними будет поставлена задача защищать отдельные участки территории самой НАТО.

Вот пример: для Великобритании это будет означать, что она предоставит больше тяжелой бронетехники для защиты восточного фланга НАТО, даже если британское правительство предпочтет продолжать развертывание экспедиционной армии, требующей меньше денег, меньшего количества людей и менее дорогой тяжелой техники и вооружений.

Планирование в НАТО уже сейчас является довольно навязчивым, но станет еще более требовательным и конкретным. Военное руководство стран отвечают на вопросники о возможностях и вооружении армий. А стратеги НАТО сообщают им, чего не хватает или что можно сократить.

Так, как рассказал Роберт Белл, советник по обороне американской миссии в НАТО до 2017 года, Дании было приказано прекратить тратить деньги на строительство подводных лодок. От Канады потребовали предоставить альянсу самолеты-заправщики.

Страны, конечно, могут воспротивиться: в течение многих лет некоторые государства, имеющие фрегаты, отказывались размещать на них ракеты ПВО, опасаясь обвинений в эскалации напряженности. Но им приходится отстаивать свои планы перед всеми членами НАТО. Если все остальные союзники согласны с тем, что план страны неадекватен, они могут проголосовать за принудительную адаптацию в так называемом «консенсусе минус один». Такое требование — редкость, но имело место, например, в случае с Канадой, отметил Белл.

Теперь требования будут более жесткими и строгими, чтобы вернуть альянсу боеспособность в Европе и сделать сдерживание более убедительным. То есть цель этих нововведений состоит в том, чтобы гарантировать, что НАТО сможет вести интенсивную войну против России с первого дня их конфронтации.

Эти изменения в НАТО происходили медленно с 2014 года после того, как Крым был присоединен к России, что спровоцировало конфликт на востоке Донбасса. На саммите в Уэльсе в том же году союзники по НАТО договорились повысить военные расходы до 2% от валового внутреннего продукта к 2024 году. На настоящий момент этой цели достигли только восемь из 31 члена НАТО, включая только что вступившую в альянс Финляндию. Однако общие военные расходы НАТО значительно возросли, увеличившись на 350 миллиардов долларов с 2014 года.

На следующем саммите НАТО в июле этого года будет согласован новый план военного бюджета альянса, предусматривающий 2% ВВП уже как минимум. Если крупные западные страны будут тратить от 2,5% до 3% ВВП на вооруженные силы в течение следующего десятилетия, этого должно быть достаточно для обеспечения боеспособности альянса, подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.

После 2014 года НАТО согласилась разместить четыре батальона в странах Балтии и Польше. Идея заключалась в том, чтобы вступить в бой с противником сразу же и получить подкрепление уже через неделю или две после начала войны.

После начала российской спецоперации на Украине НАТО добавила еще четыре батальона передового базирования, чтобы сформировать восемь таких боевых единиц вдоль восточного региона альянса, включая Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию. Но общая численность войск всех восьми боевых групп составляет всего 10 232 человека.

В настоящее время НАТО думает, как увеличить силы до размера бригад, то есть разместить от четырех до пяти тысяч военнослужащих в каждой стране, чтобы сделать усиленное сдерживание России со стороны альянса «более надежным», отметил Белл.

Новая стратегия НАТО также включает многочисленные учения войск альянса (причем такие, чтобы Москва не оставила их без внимания) и совершенствование противовоздушной обороны — главный недостаток сокращения вооруженных сил за последние 30 лет, когда немногие представляли себе, что российские ракеты обрушатся на Европу.

Ранее о ежегодных учениях ядерных сил НАТО, известных как Steadfast Noon («Стойкий полдень»), ничего не говорилось. Но в прошлом году, после начала спецоперации, учения проводились уже открыто. По словам представителя НАТО, было важно показать России, что альянс не останавливают ее ядерный потенциал.

Военный штаб НАТО, Верховный штаб союзных держав в Европе, также ждут реформы с целью укрепления альянса.

Тысячи солдат союзников, служащих там, войдут в состав главного стратегического и боевого командования, которому поручено разрабатывать планы альянса по интеграции и развертыванию союзных войск, включая кибернетические, космические и морские силы, в различных непредвиденных обстоятельствах. Эти планы могут варьироваться от планирования гибридной войны до регионального конфликта, который выходит из-под контроля, и вплоть до полномасштабной конфронтации с применением ядерного оружия.

Командованию НАТО необходимо сейчас решить, как интегрировать Финляндию и, вероятно, Швецию в альянс, и определить, где их силы должны быть задействованы в коллективной обороне. Например, должна ли Финляндия входить в штаб-квартиру, отвечающую за Прибалтику, или в штаб-квартиру, отвечающую за арктические маршруты и Крайний Север, или и то, и другое вместе?

В принципе, руководство НАТО может сформировать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч человек в каждом. Но реальная боеспособная численность НАТО далеко не такова, признают высокопоставленные чиновники НАТО. Поэтому генерал Каволи и его коллеги должны выяснить, как лучше всего и где развернуть то, что действительно доступно в условиях кризиса, пытаясь при этом обеспечить боеспособность стран-членом НАТО.

Одной из наиболее трудных проблем является мобильность и логистика: переброска войск, танков и орудий туда, где они должны быть, с такой скоростью, которая необходима, и обеспечение их материально-технической поддержки.

В настоящее время Европа по-прежнему сталкивается с основными серьезными сложностями после окончания холодной войны, в том числе с нехваткой складских помещений, отсутствием подходящих железнодорожных вагонов и чрезвычайных прав проезда через границы и использование дорог — все эти вопросы требуют решения со стороны гражданских властей.

Даже снабжение Украины из мирной Польши оказывается серьезной логистической головной болью, подчеркнул другой представитель НАТО, который также говорил на эту тему на условиях анонимности. Грузовики не справляются с переброской ресурсов, не хватает железнодорожных вагонов, способных перевозить тяжелую технику, такую как танки, а разрешения на их транспортировку необходимо получать на каждой европейской границе. По его словам, делать это в условиях ведения огня, когда летят ракеты, сбрасываются бомбы, сбоит интернет, а беженцы бегут навстречу движению техники — это совсем нелегкая задача.

«НАТО не думала о защите своей территории, но теперь она должна это сделать», — сказал Даалдер, ныне президент Чикагского совета по международным делам. Но все-таки альянс пытался что-то предпринять в этом отношении в течение 40 лет, и «даже если его мышцы слегка атрофировались, мышечная память осталась».

«Ключ в том, чтобы люди и правительства, которые никогда не испытывали того, что происходит сегодня, научились противостоять этому», — добавил он.

Автор: Стивен Эрлангер (Steven Erlanger)

Комментарии читателей:

John Smithson

Ну, скажем, Украина выигрывает в этом военном конфликте. Должен ли Крым вернуться в состав Украины? Крымчане подавляющим большинством проголосовали за присоединение к России. Опросы, проведенные западными социологическими центрами, показывают, что немногие из них хотят вернуться в состав Украины. Репрессии против них, вероятно, будут жестокими и кровавыми.

Это не простая манихейская борьба добра со злом. На карту поставлено больше, чем обсуждается. Проблемы не бывают только черными и белыми. Есть оттенки серого.

Нам нужно смотреть на Россию и Китай не только как на врагов. Мир за пределами США и Европы видит их именно такими.

David Connolly

В большинстве европейских стран нет стремления к «расширению НАТО». Крупные страны и тем более их население просто не мыслят смотреть на мир через некую милитаристскую призму, как это делает Вашингтон. А США все чаще воспринимаются европейцами как безумные и агрессивные. Нет никаких доказательств того, что Россия собирается вторгнуться в какое-либо балтийское государство, как здесь намекает автор.

John Hynde

А меня больше шокирует неспособность Запада победить русских и понимание того, что военно-промышленный потенциал США во многом уступает российскому, несмотря на огромную разницу в бюджете.

Carlos Eduardo Velarde Vásquez

Путину 68 лет, у него и Си Цзиньпина впереди много лет здоровой жизни. Этот военный конфликт в конечном итоге приведет к обнищанию всех вовлеченных стран. С течением времени трения между союзниками становятся все более заметными. Самый последний пример — несогласованная блокада/эмбарго зерна из Украины со стороны восточноевропейских стран из-за того, что они не могут справиться с транзитом этого продукта через свою территорию по пути в Африку. Создается хаос, в котором мошенники воруют зерно и перепродают его дешевле, чем пшеницу местного производства.

В долгосрочной перспективе сумасшедшая трата денег на эту конфронтацию будет только расти, и люди будут голосовать за лидеров, которые будут дистанцироваться от нее.

Есть два способа остановить этот военный конфликт: либо вы договариваетесь с Путиным о его прекращении, либо вы вводите западные войска на поле боя и позволяете нас всех уничтожить ядерной бомбой.

Gimme Shelter

Будучи президентом, Трамп считал, что Соединенным Штатам следует выйти из НАТО, потому что участие в альянсе для Америки невыгодно. Обязательства требуют огромного финансирования. Если мы тратим на оборону больше, чем требуется, это наша вина. Будут ли наши европейские союзники увеличивать расходы на оборону по мере необходимости? Что-то не верится.

Mikko

Эта статья — совершенно безответственное разжигание войны. Заголовок оставляет слишком много двусмысленности в ситуации, когда двусмысленность недопустима.

Joe

Америка выступает за эскалация и еще раз эскалацию конфликта.

Как, должно быть, наши генералы и военно-промышленный комплекс облизываются на расширение этой бойни.

Украина, которая сейчас набирает в армию мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, обнаруживает, что некоторые из них не так уж патриотичны, как это изображается. Военная истерия нарастает по мере того, как украинские лидеры предоставляют загадочные сообщения о нападениях на российскую территорию.

Какое мировое бедствие породило наше американское руководство!

John Smithson

Наш ура-патриотизм и воинственность не идет Америке на пользу. Лучше быть более реалистичным. Россия не собирается нападать ни на какую страну НАТО. Зачем ей это делать?

Вопрос должен заключаться в том, как закончить этот военный конфликт на Украине. Ранее некоторые предлагали, как это сделать, но были отвергнуты. Нам нужно вернуться к этому общественному обсуждению.

Решение, основанное на том, что Крым останется российским, а Донбасс вернется обратно в состав Украины, должно стать предметом более активных дискуссий. Это не идеал решения, но возможный путь к миру.

Как сказал Цицерон: «Что касается меня, я не перестаю выступать за мир. Он может быть на несправедливых условиях, но даже в этом случае он более целесообразен, чем самая справедливая из гражданских войн».

FxQ

Это просто смешно. НАТО постоянно нарушала свое обещание не расширяться к границам России А после многочисленных предупреждений американской и европейской разведок и дипломатических источников о том, что украинские попытки членства в НАТО были бы абсолютной красной линией для России, которая спровоцировала бы военный ответ, альянс пошел дальше и сделал именно это.

А теперь мы изображаем шок и ужас от российской спецоперации.

Но это же смешно! Так что вперед, тратьте триллионы на оружие для Украины, пока весь мир развивает торговлю и отношения с Россией!

Livonian

Поскольку а) Украина не является членом НАТО; и б) чтобы выгнать русских с Украины, потребовалась бы массовая и кровавая война, которая унесет жизни множества западников, украинцев и русских; что в) может перерасти в ядерную войну, вывод г) для Запада Украина того не стоит.