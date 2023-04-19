В Москве состоялись переговоры глав военных ведомств России и Китая

ЦАМТО, 18 апреля. В Москве 18 апреля состоялись переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Ли Шанфу.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в начале встречи глава российского военного ведомства поздравил китайского коллегу с назначением на должность и пожелал успехов на ответственном посту в деле защиты Родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая.

"Убежден, что Ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать как развитию Вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с Вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также вооруженными силами России и Китая", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны России также подчеркнул, что российская сторона высоко ценит тот факт, что после назначения на должность министра обороны в качестве первой страны для своей зарубежной поездки генерал-полковник Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель KHP Си Цзиньпин.

"Московский саммит стал главным политическим событием в российско-китайских отношениях в текущем году. Президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", – заявил министр обороны России.

В ответном слове генерал-полковник Ли Шанфу выразил намерение усиливать стратегическое взаимодействие с Россией.

"После назначения на пост министра обороны первый мой зарубежный визит состоялся именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России", – сказал глава китайского военного ведомства.

В ходе встречи генерал армии Сергей Шойгу отметил, что взаимодействие России и Китая оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку в мире и способствует снижению напряженности: "координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта".

Также генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия и Китай координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс".

"Убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере и позволит откровенно обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", – сказал министр обороны России.

Обе стороны выразили обоюдное намерение углублять военно-техническое сотрудничество двух стран. Так, генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что "Вооруженные силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество и военную торговлю между Россией и Китаем. Мы обязательно выведем их на новый уровень".