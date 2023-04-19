Вьетнам получит третий патрульный катер класса "Гамильтон"

Большой патрульный корабль CSB 8020 береговой охраны Вьетнама - бывший американский WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, переданный Вьетнаму в 2017 году после вывода из состава береговой охраны США. Февраль 2018 года.

ЦАМТО, 18 апреля. Береговая охраны Вьетнама получит третий патрульный катер класса "Гамильтон", заявил местным СМИ в ходе визита в Ханой сенатор Джефф Меркли Харрис, сообщает вьетнамский ресурс PLO.vn.

Д.Меркли посетил Вьетнам в рамках рабочей поездки возглавляемой им двухпалатной делегации конгресса США в страны АСЕАН.

По его словам, после завершения всех необходимых процедур Вашингтон предоставит Ханою еще один корабль для обеспечения безопасности на море.

В настоящее время на вооружении Береговой охраны Вьетнама имеется два катера класса "Гамильтон", поставленных из состава Береговой охраны США. Оба катера были переданы в рамках "Закона об оказании помощи иностранным государствам 1961 года" (Foreign Assistance Act), который позволяет передавать избыточные вооружения в качестве гранта дружественным иностранным государствам.

Как уже сообщал ЦАМТО, церемония передачи Береговой охране Вьетнама первого выведенного из состава Береговой охраны США катера (WHEC-722) "Моргентау" состоялась 25 мая 2017 года. Стоимость работ по восстановлению катера составила около 24 млн. долл. Сделка стала возможной после полной отмены США эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ в 2016 году.

В 2019 году Вьетнам направил в США запрос на поставку еще одного корабля серии. О согласии на передачу второго катера в рамках состоявшегося 19-21 ноября 2019 года визита во Вьетнам объявил министр обороны США Марк Эспер. Стоимость работ по его подготовке к передаче (с учетом остаточной стоимости) превысила 27 млн. долл. Переданный катер покинул Сиэтл (шт.Вашингтон) 1 июня 2021 года и прибыл во Вьетнам 23 июля того же года.

Во время своего визита в Ханой вице-президент США Камала Харрис 25 августа 2021 года сообщила, что администрация президента Д.Байдена одобрила запрос Береговой охраны Вьетнама на передачу третьего патрульного катера класса "Гамильтон", (WHEC-717) "Меллон".

Решение о предоставлении Вьетнаму серии кораблей для Береговой охраны стало значительным шагом вперед в отношениях между двумя странами, особенно с учетом сложной истории взаимоотношений между США и Вьетнамом в прошлом.

Этот шаг также рассматривается США как элемент противодействия растущему влиянию Китая в регионе, что вызывает озабоченность во многих странах Юго-Восточной Азии.