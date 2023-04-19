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РИА Новости

Министр обороны Китая Ли Шанфу назвал цели визита в Россию

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Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Andy Wong

Министр обороны Китая Ли Шанфу: Пекин усилит стратегическое взаимодействие с Москвой

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу заявил, что первый после назначения зарубежный визит именно в Россию призван продемонстрировать всему миру твердое намерение КНР усиливать стратегическое взаимодействие с РФ.

"После назначения на пост министра обороны первое место визита - именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России", - сказал Ли Шанфу на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

Он поблагодарил Шойгу за теплый прием и отметил, что первое поздравительное письмо, которое получил после назначения на этот высокий пост, было именно от имени министра обороны РФ.

"Я уверен, что в будущем мы обязательно будем поддерживать хорошие рабочие и личные отношения", - добавил министр обороны Китая.

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Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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