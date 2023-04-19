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ЦАМТО

Минобороны США продолжает стимулировать наращивание темпов выпуска боеприпасов

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Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас)
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 18 апреля. Управление по расширению производственных мощностей и определению приоритетных инвестиций (MCEIP) МО США заключило с Aerojet Rocketdyne соглашение на сумму 215,6 млн. долл., предусматривающее расширение и модернизацию предприятий, где производятся ракетные силовые установки.

В частности, это предприятия компании Aerojet Rocketdyne в Камдене (шт.Арканзас), Хантсвилле (шт.Алабама) и Орандж Каунти (шт.Вирджиния).

Данные системы используются для оснащения ракет различных типов, а также космических ракет-носителей и спутников, применяемых в гражданских и коммерческих целях. Выделенные средства будут использованы для модернизации производственных процессов на предприятиях компании, консолидации производственных линий, закупки оборудования, создания систем обработки данных и увеличения темпов производства и поставки ПТУР "Джавелин", ЗУР "Стингер" и управляемых реактивных боеприпасов GMLRS.

Работы финансируются за счет средств, выделенных в соответствии с "Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины". США в качестве помощи уже передали правительству Украины ракеты "Джавелин", "Стингер" и РС GMLRS. Как отмечается, модернизация объектов компании Aerojet Rocketdyne позволит Министерству обороны США оперативно пополнить запасы боеприпасов.

По заявлению заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, Управление по расширению производственных мощностей и определению приоритетных инвестиций оперативно решает вопросы по поддержке стратегических секторов промышленности, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности. Инвестиции позволят модернизировать производство ракетного топлива и двигателей в США, а также создать рабочие места для квалифицированных специалистов на нескольких объектах на территории страны.

Задачей управления MCEIP является определение приоритетов и адресное решение проблем в цепочках поставок и промышленности, определенных Министерством обороны и другими заинтересованными сторонами. Офис назначает соответствующие органы для устранения дефицита, а посредством определения приоритетов, стимулирования и распределения ресурсов поддерживает национальную промышленность путем прямого участия и инвестиций.

Таким образом, Минобороны США предпринимает активные усилия с целью наращивания на национальных предприятиях выпуска боеприпасов для снабжения ВС Украины, других союзных стран, формирования резерва, одновременно снимая опасения производителей в обоснованности поддержания увеличенных мощностей на перспективу.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
Компании
Aerojet
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