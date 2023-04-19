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РИА Новости

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании военных академий

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Военная делегация из Китая во время посещения Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Военная делегация из Китая во время посещения Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Минобороны: Россия и Китай подписали договор о взаимопонимании между военными академиями

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные делегации России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании между Военной академией генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между Военной академией генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что по завершении переговоров члены китайской делегации посетили ряд объектов Национального центра управления обороной РФ.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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