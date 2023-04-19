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ТАСС

Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии

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Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Госкорпорация планирует консолидировать предприятия, чтобы нарастить поставки современного оружия в войска в соответствии с потребностями СВО, отметили в Ростехе

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует консолидировать предприятия артиллерийского вооружения, чтобы нарастить поставки современного оружия в войска РФ в соответствии с потребностями специальной военной операции. Об этом во вторник сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Мы намерены консолидировать предприятия отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии, были сконцентрированы в одном месте", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Ростех передаст концерну "Техмаш" несколько активов "Уралвагонзавода". Речь идет о предприятиях ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и заводе №9, которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. Заводы будут переданы в ближайшие недели. При этом их коллективы останутся на местах и будут заниматься привычным делом", - отмечается в телеграм-канале госкорпорации.

В Ростехе добавили, что "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в ГК "Ростех") сконцентрируется на основной для него танковой тематике. "Перегруппировка позволит нарастить поставки в войска современных образцов вооружения в соответствии с потребностями специальной военной операции и выстроить хорошо скоординированную систему сервиса артиллерийского вооружения. Это положительно скажется как на решении задач государства, так и на экономике отрасли", - заключили в госкорпорации.

Завод №9 производит гаубицы Д-30А, пушки для танков Т-72 и Т-90. Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") выпускает самоходные гаубицы "Мста-С", ЦНИИ "Буревестник" занимается разработкой артиллерийских систем и минометов, а также установок для корабельной артиллерии. 

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