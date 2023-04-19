Шойгу: взаимодействие РФ и Китая оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире

По словам министра обороны, Москва и Пекин координируют свои действия при подготовке совместных патрулирований и учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил уверенность в укреплении и расширении военного сотрудничества России и Китайской Народной Республики в духе нерушимой дружбы. Об этом он заявил во вторник в ходе переговоров с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.

В начале встречи Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР и пожелал успехов на ответственном посту в деле защиты родины, укрепления ее обороноспособности и дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая.

"Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать как развитию Вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. <…> Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая", - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что российская сторона высоко ценит тот факт, что после назначения на должность министра обороны в качестве первой страны для своей зарубежной поездки Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель KHP Си Цзиньпин, посетивший РФ в марте с государственным визитом.

"Московский саммит стал главным политическим событием в российско-китайских отношениях в текущем году. Президент [РФ] Владимир Владимирович Путин и председатель [КНР] Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - заявил министр обороны РФ.

Шойгу также заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.

"Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. <…> Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", - заявил глава российского военного ведомства.

Шойгу также подчеркнул, что Россия и Китай координируют свои действия при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и "СМОА плюс" (механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран АСЕАН и девяти государств - партнеров по диалогу, включая Россию, Китай и США).

"Убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере и позволит откровенно обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул министр обороны РФ.

Ранее военная делегация Китая во главе с министром обороны КНР генерал-полковником Ли Шанфу возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля.