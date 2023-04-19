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ТАСС

На Ижевском механическом заводе назначили временного управляющего директора

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Ижевский механический завод (ИМЗ)
Ижевский механический завод (ИМЗ).
Источник изображения: topwar.ru

Должность занял Валентин Каргин

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Временный управляющий директор назначен на Ижевском механическом заводе (ИМЗ, "Ижмех", входит в концерн "Калашников" Ростеха). Об этом во вторник сообщила пресс-служба концерна.

"Валентин Геннадьевич Каргин назначен на должность временного управляющего директора Ижевского механического завода", - говорится в сообщении. С 2021 года должность управляющего директора ИМЗ занимал Сергей Шунин.

Каргин начинал карьеру с рабочих специальностей. В 1997 году он был назначен главным инженером вагонного депо Алтайской Западно-Сибирской железной дороги. Также Каргин больше 15 лет занимал руководящие должности в предприятиях машиностроения.

АО "Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в РФ многопрофильных предприятий, выпускающее гражданское и служебное оружие, медицинскую технику, упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, микроэлектронику и другую продукцию. Штаб-квартира и производственные площадки находятся в Ижевске (Удмуртская Республика). ИМЗ входит в ижевский кластер группы компаний "Калашников" государственной корпорации "Ростех". 

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Страны
Россия
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