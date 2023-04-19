Войти
ТАСС

У "Адмиралтейских верфей" сменился гендиректор

305
0
0
Проходящий испытания линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 03.12.2019
Проходящий испытания линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 03.12.2019.
Источник изображения: Петр Ковалев / ТАСС

Им стал главный инженер предприятия Андрей Веселов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Андрей Веселов назначен на должность генерального директора "Адмиралтейских верфей" (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК). Об этом сообщили во вторник в ОСК.

"Андрей Веселов назначен генеральным директором "Адмиралтейских верфей". Решение принято советом директоров общества, приказ о вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным ОСК, Андрей Анатольевич Веселов родился 13 сентября 1970 года в Ленинграде. В 1993 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "Судовое оборудование" с присвоением квалификации "инженер-механик". На "Адмиралтейских верфях" Веселов последовательно занимал должности строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей, заместителя главного инженера, заместителя генерального директора по военно-техническому сотрудничеству, главного инженера.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" ведут строительство, в частности, двух серий неатомных подводных лодок проектов 677 и 636.3. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
Похожие новости
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
26.08.2019
Впервые за четверть века: ВМФ России получит крупное пополнение
02.04.2019
В Адмиралтействе проведено совещание по вопросам серийного строительства неатомных подводных лодок
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
21.08.2015
Выполняющая межфлотский переход на Черное море подводная лодка "Новороссийск" прошла Ла-Манш - источник
07.07.2015
Дорога в океаны
01.10.2010
Роман Троценко назвал некоторые задачи, стоящие перед ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 10:07
  • 48186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 18.04 14:40
  • 0
Польша в марте побила очередной рекорд в категории самая высокая инфляция
  • 18.04 13:36
  • 1
Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие
  • 18.04 09:24
  • 2
Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России