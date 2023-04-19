У "Адмиралтейских верфей" сменился гендиректор

Проходящий испытания линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 03.12.2019.

Им стал главный инженер предприятия Андрей Веселов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Андрей Веселов назначен на должность генерального директора "Адмиралтейских верфей" (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК). Об этом сообщили во вторник в ОСК.

"Андрей Веселов назначен генеральным директором "Адмиралтейских верфей". Решение принято советом директоров общества, приказ о вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным ОСК, Андрей Анатольевич Веселов родился 13 сентября 1970 года в Ленинграде. В 1993 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "Судовое оборудование" с присвоением квалификации "инженер-механик". На "Адмиралтейских верфях" Веселов последовательно занимал должности строителя, старшего строителя, заместителя главного строителя надводных кораблей, заместителя главного инженера, заместителя генерального директора по военно-техническому сотрудничеству, главного инженера.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" ведут строительство, в частности, двух серий неатомных подводных лодок проектов 677 и 636.3.