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Тральщик «Иван Голубец» принял участие в учениях

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Морской тральщик "Иван Голубец"
Морской тральщик "Иван Голубец" в б.Южная, Севастополь.
Источник изображения: flot.sevastopol.info

Морской тральщик «Иван Голубец», который получил незначительные повреждения в ходе атаки украинских дронов в октябре, принял участие в учениях. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) России, передает РИА Новости.

«Экипаж морского тральщика Черноморского флота "Иван Голубец" в рамках плановой боевой подготовки приступил к выполнению задачи К-2 в одном из морских полигонов в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля провел поиск мин с использованием различных видов тралов, учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде и при переходе морем, а также борьбе за живучесть.

Тральщик «Иван Голубец» проекта 266М предназначен для проводки за тралами кораблей и судов, участия в минных постановках, прокладки фарватеров в минных полях, а также разведывательного и контрольного траления. Корабль несет искатель-уничтожитель мин, тралы и шнуровые заряды.

В октябре 2022 года Минобороны России сообщило, что в результате атаки дронов на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
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