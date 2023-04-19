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Два российских ракетоносца пролетели над Охотским и Беринговым морями

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами акваторий Охотского и Берингова морей в ходе внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи дальней авиации ВКС России в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ выполнили плановый полет над Беринговым и Охотским морями», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипажи ракетоносцев продолжат патрулировать другие районы во время проверки. В ходе патрулирования они дозаправляются в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Также в Минобороны заверили, что все полеты российских самолетов дальней авиации соответствуют Международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ходе них не нарушаются границы других стран.

Ранее сообщалось, что во время внезапной проверки ТОФ российские противолодочные самолеты Ту-142 отработали поиск и слежение за подлодками условного противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-142
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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