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«Ростех» создаст новую систему разработки артиллерии

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Боевой модуль АУ-220М
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
Источник изображения: ОАО «Уралвагонзавод»

Госкорпорация «Ростех» отдаст концерну «Техмаш» некоторые активы Уралвагонзавода, такие как ЦНИИ «Буревестник», «Уралстрансмаш» и завод №9. Предприятия, которые также занимаются производством артиллерийских систем, будут переданы в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК.

По словам представителей «Ростеха», решение принято акционером обоих концернов. Перед госкорпорацией стоит задача по концентрированию разработки, производству, ремонту и сервисному обслуживанию. Такое решение позволит нарастить объемы производства и наладить поставки современного вооружения в войска, а также «активизировать ряд опытно-конструкторских работ».

Отмечается, что моделью взаимодействия между предприятиями станет новая система разработки «пушка — выстрел». «Техмаш» будет заниматься артиллерией, а Уралвагонзавод сконцентрируется на танках, которые являются основным видом продукции концерна. Передача предприятий не затронет рабочий персонал и направлена на улучшение производственных и экономических показателей. Необходимость в этом возникла из-за увеличения потребностей армии и объема поставок.

На заводе №9 производят гаубицы Д-30А, пушки для танков Т-72 и Т-90. «Уралтрансмаш» занимается производством самоходных гаубиц «Мста-С». ЦНИИ «Буревестник» разрабатывает артиллерийские системы и минометы, в том числе 2Б11, 2С12 «Сани», и установки для корабельной артиллерии. В «Ростехе» сообщили, что производство гражданской техники, в том числе лебедок для лифтов и качалок для добычи нефти, останется в прежнем объеме.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
Д-30 2А18
Мста-С
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Буревестник
Ростех
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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