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ЦАМТО

Военнослужащие ВВО провели занятие по вождению новых двухзвенных плавающих снегоболотоходов "АЛЕУТ"

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ГАЗ-3344-20 «Алеут»
ГАЗ-3344-20 «Алеут».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

ЦАМТО, 18 апреля. На одном из полигонов ВВО в Забайкальском крае прошло занятие по вождению новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ".

Перед проведением вождения с механиками-водителями были проведены теоретические занятия по особенностям управления и эксплуатации новой техники.

На практике военнослужащие отработали вождение машин по грунтовым дорогам и пересеченной местности. Кроме того, военнослужащие выполнили упражнения на танкодроме с преодолением различных препятствий, в том числе колейного моста, косогора, змейки, подъемов и спусков.

На полигоне новая техника показала себя с наилучшей стороны. Механики-водители отметили высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении снегоболотоходов.

Справочно:

Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, рассчитанный на 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью до 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет порядка 2500 кг. Многоцелевой тягач способен решать множество задач по перевозке личного состава и различных грузов в условиях крайне низких температур (до -50 град. С) и бездорожья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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