ВС Швеции заказали первую партию ББМ CAVS финской компании Patria

ЦАМТО, 18 апреля. Финская компания Patria 17 апреля объявила о подписании с Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) контракта на закупку 20 бронемашин "Патриа" с колесной формулой 6x6.

Первые поставки бронемашин, которые в Швеции получат наименование "Pansarterrangbil 300", будут выполнены в течение 2023 года.

Закупка ББМ осуществляется в рамках реализуемой несколькими европейскими странами программы разработки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6. В настоящее время ее участниками являются Финляндия, Латвия, Швеция и Германия.

ББМ будут поставлены в версии для перевозки войск, которая выполнена с использованием новых технологий и обеспечивает защиту расчета до 12 человек. Как заявлено, машина является модульной и может быть реконфигурирована для выполнения широкого спектра задач, включая командование и управление, а также медицинскую эвакуацию.

Ранее ВС Швеции более трех десятилетий эксплуатировали ББМ "Патриа XA" с колесной формулой 6x6 и AMV с колесной формулой 8x8 в различных условиях и странах мира.

Как сообщал ЦАМТО, 17 декабря 2019 года в Таллине (Эстония) представители министерств обороны Латвии, Эстонии и Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке на базе бронемашин компании Patria новой единой боевой бронированной машины с колесной формулой 6х6, которая будет удовлетворять потребностям сухопутных войск каждой страны.

29 января 2020 года министр обороны Латвии А.Пабрикс и министр обороны Финляндии А.Кайконен подписали техническое соглашение о повышении мобильности вооруженных сил Латвии и Финляндии путем разработки новой бронемашины на базе машин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, однако впоследствии она решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ, адаптированной к национальным требованиям. Прототип новой бронемашины Patria с колесной формулой 6x6 был представлен 26 мая 2021 года на полигоне в Адажи.

В августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии и компания Patria подписали рамочное соглашение об управлении этапом производства ББМ с колесной формулой 6x6.

В ноябре 2021 года Patria передала первые четыре ББМ CAVS ВС Латвии. Предсерийные образцы для ВС Финляндии были поставлены в июне 2022 года.

Швеция объявила о намерении присоединиться к программе CAVS в конце 2021 года. В апреле 2022 года Агентство FMV подписало техническое соглашение с Эстонией, Финляндией и Латвией о совместной разработке ББМ в рамках программы, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии на этапе НИОКР.

Швеция стала третьей страной, присоединившейся к данному этапу. Предполагалось, что Швеция инвестирует 3,1 млн. евро (3,32 млн. долл.) в совместную разработку и получит доступ к результатам ранее выполненных работ.

По оценкам, общая потребность ВС Швеции в ББМ с колесной формулой 6х6 составляет нескольких сотен единиц, которые будут приобретены в течение 2020-х годов.