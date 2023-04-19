Войти
ЦАМТО

ВС Швеции заказали первую партию ББМ CAVS финской компании Patria

288
0
0
Источник изображения: Фото: Patria Group

ЦАМТО, 18 апреля. Финская компания Patria 17 апреля объявила о подписании с Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) контракта на закупку 20 бронемашин "Патриа" с колесной формулой 6x6.

Первые поставки бронемашин, которые в Швеции получат наименование "Pansarterrangbil 300", будут выполнены в течение 2023 года.

Закупка ББМ осуществляется в рамках реализуемой несколькими европейскими странами программы разработки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6. В настоящее время ее участниками являются Финляндия, Латвия, Швеция и Германия.

ББМ будут поставлены в версии для перевозки войск, которая выполнена с использованием новых технологий и обеспечивает защиту расчета до 12 человек. Как заявлено, машина является модульной и может быть реконфигурирована для выполнения широкого спектра задач, включая командование и управление, а также медицинскую эвакуацию.

Ранее ВС Швеции более трех десятилетий эксплуатировали ББМ "Патриа XA" с колесной формулой 6x6 и AMV с колесной формулой 8x8 в различных условиях и странах мира.

Как сообщал ЦАМТО, 17 декабря 2019 года в Таллине (Эстония) представители министерств обороны Латвии, Эстонии и Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке на базе бронемашин компании Patria новой единой боевой бронированной машины с колесной формулой 6х6, которая будет удовлетворять потребностям сухопутных войск каждой страны.

29 января 2020 года министр обороны Латвии А.Пабрикс и министр обороны Финляндии А.Кайконен подписали техническое соглашение о повышении мобильности вооруженных сил Латвии и Финляндии путем разработки новой бронемашины на базе машин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, однако впоследствии она решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ, адаптированной к национальным требованиям. Прототип новой бронемашины Patria с колесной формулой 6x6 был представлен 26 мая 2021 года на полигоне в Адажи.

В августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии и компания Patria подписали рамочное соглашение об управлении этапом производства ББМ с колесной формулой 6x6.

В ноябре 2021 года Patria передала первые четыре ББМ CAVS ВС Латвии. Предсерийные образцы для ВС Финляндии были поставлены в июне 2022 года.

Швеция объявила о намерении присоединиться к программе CAVS в конце 2021 года. В апреле 2022 года Агентство FMV подписало техническое соглашение с Эстонией, Финляндией и Латвией о совместной разработке ББМ в рамках программы, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии на этапе НИОКР.

Швеция стала третьей страной, присоединившейся к данному этапу. Предполагалось, что Швеция инвестирует 3,1 млн. евро (3,32 млн. долл.) в совместную разработку и получит доступ к результатам ранее выполненных работ.

По оценкам, общая потребность ВС Швеции в ББМ с колесной формулой 6х6 составляет нескольких сотен единиц, которые будут приобретены в течение 2020-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Финляндия
Швеция
Эстония
Компании
Patria
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.12.2021
Можно заблокировать, можно убить
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
14.05.2021
Финляндию подталкивают к военному противостоянию с Россией
10.04.2020
Эстония присоединилась к латвийско-финской программе по совместному созданию бронетранспортера
24.11.2014
Военные игры русских раскрывают их секреты, пугают соседей и НАТО ("Bloomberg Businessweek", США)
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 10:07
  • 48186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 18.04 14:40
  • 0
Польша в марте побила очередной рекорд в категории самая высокая инфляция
  • 18.04 13:36
  • 1
Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие
  • 18.04 09:24
  • 2
Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России