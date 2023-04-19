Корабли ТОФ провели стрельбы в Японском море с применением комплексов "Оса" и "Пакет"

Во время маневров корвет "Громкий" использовал торпеду для уничтожения условной вражеской подлодки

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Корабельная поисково-ударная группа из корвета "Громкий" и трех малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море.

После получения целеуказания от противолодочного вертолета Ка-27М, взлетевшего с борта корвета, два малых противолодочных корабля провели стрельбы глубинными бомбами из реактивных установок. Для уничтожения условной вражеской подлодки корвет применил торпеду малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет".

После этого группа провела ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Малые противолодочные корабли применили зенитные ракеты комплекса самообороны "Оса". "Громкий" провел стрельбы из 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190 и 30-миллиметровой скорострельной артустановки АК-630.