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Интерфакс-АВН

Атомные подводные лодки вышли в Тихий океан в рамках внезапной проверки ТОФ

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Атомная подводная лодка «Тверь» у причала на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске
Атомная подводная лодка «Тверь» у причала на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Владивосток. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В Тихом океане были развернуты стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки в рамках внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота РФ, сообщили журналистам в российском Минобороны.

"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выхода атомных подлодок из пункта базирования на Камчатке были задействованы морские тральщики из соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России.

В военном ведомстве добавили, что отход подлодок осуществлялся под прикрытием дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности.

Корабли и подводные лодки ТОФ начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря, сообщило Минобороны России 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

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Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ТОФ
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