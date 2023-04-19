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РИА Новости

В России разработали компоненты для систем связи боевых самолетов

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

"Росэлетроника" сообщила о разработанных компонентах для систем связи самолетов ВКС

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлетроника" (входит в "Ростех").

"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для модернизированного оборудования связи в составе самолетов ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Новые вакуумные высокочастотные выключатели предназначены для работы в коротковолновом диапазоне в режиме бестоковой коммуникации", - рассказали в холдинге.

В "Росэлектронике" добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление.

Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику").

В российских Воздушно-космических силах в том числе стоят на вооружении такие самолеты "Сухого", как истребитель 5-го поколения Су-57, выполненный с применением технологии "стелс", истребитель поколения 4++ Су-35С и фронтовой бомбардировщик Су-34.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Су-35С
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ОАК
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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