Последнее решение ЕС по Америке стало неожиданностью

TAC: заявление Франции и Китая показало, что Европа отходит от однополярного мира США

Заявления Макрона по итогам визита в Китай и отказ ЕС полностью подчиниться США стали для всех неожиданностью. Это знак того, что Европа отходит от однополярного мира во главе с Америкой и бросает ему вызов, пишет обозреватель TAC Тед Снайдер.

Тед Снайдер

Основные европейские игроки поддерживают концепцию многополярности. Они что, отходят от США?

7 апреля, на третий день переговоров и многочасовых встреч, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным китайско-французским заявлением. В нем содержится много интересного о торговле, о ядерной войне, о вооруженном конфликте на Украине, о продовольственном кризисе, об изменениях климата и так далее.

Но наиболее важным можно назвать короткое предложение из 19 слов в самом начале документа. В разделе "Содействие глобальной безопасности и стабильности" Пекин и Париж объявили о своем стремлении "к укреплению многосторонней международной системы в многополярном мире под эгидой Организации Объединенных Наций".

Многополярность — это мировоззренческая концепция и термин, который часто фигурирует в совместных заявлениях России и Китая. А теперь и Франция с Поднебесной подписали документ, где идея многополярного мира предлагается в качестве альтернативы однополярному порядку, за который ратуют Соединенные Штаты. Одно дело, когда к созданию противовеса американской гегемонии в многополюсном мире призывают Россия, Китай и прочие члены многополярных международных организаций типа БРИКС или Шанхайской организации сотрудничества. И совсем другое, когда с таким воззванием выступает один из основных членов НАТО.

Это заявление может стать судьбоносным, потому что оно свидетельствует о глубоком расколе между Парижем и Вашингтоном. США стремятся сохранить однополярный мир во главе с Америкой, в котором, если говорить словами "Руководства по оборонному планированию" за 1992 год, у них "в перспективе не будет глобальных соперников", а Европа останется подчиненным партнером. Совместная декларация указывает на то, что Франция хочет порвать с такой концепцией.

Россия и Китай уже давно продвигают идею мира с несколькими полюсами, где все страны, большие и малые, будут обладать одинаковым правом голоса. После встречи с Макроном Си заявил, что Европа "является независимым полюсом в многополярном мире". Неудивительно, если после такого рода встреч Си делает подобные заявления. Но вот когда Макрон по завершении переговоров выражает аналогичные взгляды, это совсем другое дело. Давая интервью на борту самолета, который возвращался из Пекина в Париж, Макрон сказал, что Европе необходимо добиться "стратегической автономии" и стать "третьей сверхдержавой". Он заявил, что ЕС не должен быть младшим партнером в ведомом США однополярном мире, и подчеркнул, что континент "может стать третьим полюсом".

По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, "некоторые европейские лидеры думают, как Эммануэль Макрон". "Сохраняется большая привязанность к альянсу с Соединенными Штатами — и Макрон ничего другого не говорил. Но, если альянс с США предполагает слепое следование за Вашингтоном по всем вопросам, нам он не нужен", — заявил он.

Макрон не пытается порвать с США и не выступает против них. Он заявил, что Франция — союзница американцев. "Мы не находимся на равном расстоянии от Китая и США, — сказал он, добавив, что при этом у них не всегда одинаковые интересы". Макрон утверждает: "Стратегическая автономия подразумевает, что у нас схожие взгляды с США. Однако будь то Украина, отношения с Китаем или санкции, у нас своя, европейская стратегия". Если не считать заявления о союзнических отношениях, Макрон отходит от американского мировоззрения и от ключевых внешнеполитических целей однополярного устройства во главе с США.

Такая французская, а пожалуй, даже европейская стратегия в последнее время не во всем совпадает с курсом Вашингтона по ряду ключевых вопросов, включая Украину и санкции против Китая.

Действуя вопреки США, отказавшимся обсуждать с Россией расширение НАТО и включение в ее состав Украины и учитывать интересы безопасности Москвы, Макрон заявил, что "Запад должен принимать во внимание опасения, о которых говорит президент Путин ... что НАТО вплотную подошла к дверям России и что размещение оружия создаст угрозу для страны". Канцлер Германии Олаф Шольц тоже считает, что "все вопросы общей безопасности можно обсудить и решить".

Соединенные Штаты оказывают давление на Европейский Союз, требуя от него пересмотра своей торговой политики в отношении Китая и приведения ее в соответствие американским интересам. Но Макрон взял с собой в Пекин полсотни французских бизнес-руководителей, включая глав авиастроительной компании Airbus и электроэнергетической EDF. Вашингтон подталкивает Европу к разрыву экономических связей с Пекином, но Макрон возражает против такого подхода, заявляя, что любая "расстыковка, любое нарушение связей" вредно для континента с учетом тех важных экономических интересов, которые поставлены на карту". В совместной китайско-французской декларации говорится о надеждах на "продвижение экономического сотрудничества".

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно тоже побывал в Пекине в компании руководителей Volkswagen, BMW, BASF, Bayer и Deutsche Bank. Как и Макрон, Шольц уверен, что "даже в изменившихся обстоятельствах Китай остается важным деловым и торговым партнером для Германии и Европы, и поэтому мы не хотим рвать с ним связи".

Но больше всего США с их идеей однополярного мира беспокоит расхождение интересов и стратегий, о котором заявил недавно Макрон. А он сказал, что Европа "не должна зависеть от экстерриториальности доллара". Недавно Вашингтон продемонстрировал Гаване, Тегерану и Москве, с какой скоростью и силой он может использовать свою валюту в качестве оружия. Некоторые страны и регионы, включая Россию, Китай, Индию, Иран, Бразилию, Саудовскую Аравию, Латинскую Америку, БРИКС и Евразийский экономический союз, проявляют заинтересованность в частичном отказе от доллара и уже начали предпринимать определенные действия в этом направлении.

В основном международная торговля осуществляется в долларах, и большая часть валютных запасов тоже хранится в долларах. Переход на другие денежные единицы может ослабить американское влияние. Неудивительно, когда такое желание выражает Китай или Россия. Но если оно исходит от Франции и Европы, это весьма неожиданно. Оно бросает вызов однополярному миру под руководством США.

Короткое предложение в первых строках совместного китайско-французского заявления можно назвать самой важной политической декларацией по итогам поездки Макрона в Китай. А еще оно может стать сигналом о фундаментальных сдвигах в мировом сообществе, начинающем движение к многополярному миру.