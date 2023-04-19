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ТАСС

Армейские игры будут проходить раз в два года

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Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС, архив

В 2023 году состязания отменили, в следующий раз они состоятся в 2024 году

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) решено проводить раз в два года, следующие состязания состоятся в 2024 году, в этом году их проводить не будут. Об этом сообщили ТАСС два источника, близких к военному ведомству.

"Было принято решение проводить Армейские международные игры раз в два года. Соответственно, в этом году состязания были отменены, следующие игры пройдут в 2024 году", - сообщил собеседник агентства.

Другой источник ТАСС подтвердил, что решение было принято несколько недель назад и соответствующую информацию начали доводить до заинтересованных сторон.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

АрМИ-2023 планировалось провести не только на территории России, но и в нескольких иностранных государствах, которые еще в 2022 году заявили о готовности провести на своей территории конкурсы в рамках армейских игр.

В 2022 году АрМИ прошли в августе на территории 12 государств: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. В них принимали участие более 260 команд из 35 стран, всего более 6,5 тыс. человек. 

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Страны
Азербайджан
Алжир
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Вьетнам
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX
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