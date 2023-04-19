США по-прежнему не рассматривают возможность поставки Украине самолетов F-16

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что сейчас этот вариант не рассматривается

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Подход США к возможной поставке Киеву самолетов F-16 не изменился, сейчас этот вариант не рассматривается. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается F-16, изменений в нашем подходе на данный момент нет. Поставки F-16 Украине, как об этом заявлял президент [США Джо Байден], сейчас не рассматриваются", - сказал он. При этом Кирби пообещал, что в следующие недели мир увидит "координированные" действия США по поставке Киеву "таких видов вооружений и возможностей, которые наиболее понадобятся Украине в течение следующих недель и месяцев". Чиновник уточнил, что, как в предыдущих пакетах военной помощи, так и в последующих, США сконцентрируются на "бронетехнике, боеприпасах, противовоздушной обороне (ПВО)".

Ранее с похожим заявлением выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он сказал, что в приоритете у США сейчас находятся ПВО, артиллерия и механизированные войска, поскольку именно они могут пригодиться ВСУ в ходе планируемого контрнаступления, а не истребители, на поставки которых у Вашингтона уйдет около полутора лет.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон на данный момент не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.