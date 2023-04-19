Войти
ТАСС

США по-прежнему не рассматривают возможность поставки Украине самолетов F-16

275
0
0
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что сейчас этот вариант не рассматривается

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Подход США к возможной поставке Киеву самолетов F-16 не изменился, сейчас этот вариант не рассматривается. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается F-16, изменений в нашем подходе на данный момент нет. Поставки F-16 Украине, как об этом заявлял президент [США Джо Байден], сейчас не рассматриваются", - сказал он. При этом Кирби пообещал, что в следующие недели мир увидит "координированные" действия США по поставке Киеву "таких видов вооружений и возможностей, которые наиболее понадобятся Украине в течение следующих недель и месяцев". Чиновник уточнил, что, как в предыдущих пакетах военной помощи, так и в последующих, США сконцентрируются на "бронетехнике, боеприпасах, противовоздушной обороне (ПВО)".

Ранее с похожим заявлением выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он сказал, что в приоритете у США сейчас находятся ПВО, артиллерия и механизированные войска, поскольку именно они могут пригодиться ВСУ в ходе планируемого контрнаступления, а не истребители, на поставки которых у Вашингтона уйдет около полутора лет.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон на данный момент не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
08.04.2022
Реинкарнация "Крокодила": зачем России летающий крейсер
22.11.2021
"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
22.11.2021
Полюс холодной войны
28.10.2020
Союзничек…
19.07.2016
"Золотой самолет" ВВС США: когда истребитель F-35А отправят в бой
20.05.2014
Румыния гарантировала НАТО увеличить оборонный бюджет
25.07.2011
МАКС-2011: посетителям салона будет что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 10:07
  • 48186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 18.04 14:40
  • 0
Польша в марте побила очередной рекорд в категории самая высокая инфляция
  • 18.04 13:36
  • 1
Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие
  • 18.04 09:24
  • 2
Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России