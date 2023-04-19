Финны размечтались об увеличении помощи со стороны НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.

Yle: финские власти назвали членство в НАТО "настоящим подарком" для Восточной Финляндии

Восточная Финляндия привлекла международное внимание, когда начался российско-украинский конфликт, пишет автор статьи на сайте Yle. Раньше граница с Россией означала для региона большие возможности в вопросах торговли, туризма и транспортных связей. Теперь она стала глухой стеной. Местные власти мечтают улучшить ситуацию — с помощью НАТО.

Калле Шёнберг (Kalle Schönberg)

Город Лаппеенранта, расположенный недалеко от восточной границы на юго-востоке Финляндии, привлек внимание международной общественности в прошлом году, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины.

"К нам приезжали десятки иностранных журналистов, чтобы спросить, как сейчас дела у восточной границы", — говорит мэр Лаппеенранты Киммо Ярва (Kimmo Jarva).

Похоже, жители других стран взглянули на карту и поняли, что Финляндия тоже является соседом России, прямо как Украина. И ведь на тот момент Финляндия еще не входила в НАТО.

В интервью поднималась одна и та же тема.

"Иностранные журналисты и представители сферы предпринимательства спрашивали, опасно ли здесь из-за соседства с восточной границей. Стоит ли сюда, к примеру, инвестировать", — говорит Ярва.

Членство в НАТО меняет ситуацию

Новая волна журналистов прибыла в Лаппеенранту две недели назад, когда Финляндия стала членом НАТО. Мэр Киммо Ярва считает, что вхождение в НАТО положит конец разговорам о проблемах с безопасностью раз и навсегда.

Привлекательность региона для инвестиций тоже может возрасти.

"НАТО создает такое ощущение безопасности и стабильности, что, я думаю, это может повлиять и на международных инвесторов", — говорит Ярва.

Многие говорят, что вступление в НАТО положительно скажется на инвестициях в Финляндию. Посол США в Финляндии Дуглас Хикки (Douglas T. Hickey) недавно сказал в интервью Helsingin sanomat, что членство в НАТО значительно увеличит инвестиции и количество рабочих мест в Финляндии.

Национальная ассоциация агентов по недвижимости Финляндии Suomen Kiinteistönvälittäjät, в свою очередь, заявила, что членство в НАТО — это настоящий подарок для рынка жилья в Восточной Финляндии.

"Приход НАТО в Финляндию, вероятно, будет означать значительное увеличение рабочих мест в восточных районах страны", — сообщает ассоциация в своем пресс-релизе.

Ожидается поддержка от государства и ЕС

НАТО принесет в Восточную Финляндию стабильность и безопасность. Однако в настоящее время предпосылки для развития в регионе значительно ухудшились.

Раньше граница означала большие возможности для Восточной Финляндии в вопросах торговли, туризма и транспортных связей. Теперь она стала ограничением.

"Теперь у нас как бы стена по ту сторону границы. Да, наше окружение полностью изменилось", — описывает ситуацию мэр Иматры Матиас Хильден (Matias Hilden).

Мэры Лаппеенранты и Иматры надеются, что государство и ЕС обратят внимание на новое геополитическое значение Восточной Финляндии в Европе.

"Этот регион должен быть сильным и жизнеспособным, в том числе, с позиции снабжения в кризисные периоды и с позиции обороны. Это относится, например, к транспортному сообщению с западом, железнодорожному сообщению и так далее", — говорит мэр Лаппеенранты Киммо Ярва.

Ярва считает, что ЕС мог бы помочь Финляндии, например, решить проблемы, связанные со строительством ветряных электростанций на юго-востоке Финляндии. Сейчас на восточной границе нельзя строить ветряные электростанции в таких масштабах, как в остальных регионах Финляндии, потому что они мешают радиолокационному наблюдению Сил обороны.

По мнению Ярва, ЕС мог бы внести свой вклад в обновление радиолокационной системы Сил обороны, чтобы в регионе можно было строить больше ветряных электростанций, играющих ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности Восточной Финляндии.

"Конечно, мы исходим из того, что Евросоюз должен понимать особые потребности этой приграничной зоны в изменившейся ситуации", — говорит Ярва.