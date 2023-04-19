Бездумный милитаризм Запада сделает Украине только хуже

Global Times: США и Европа не смогут достичь результата на Украине боевыми действиями

США и Европа продолжают накачивать Украину оружием, но это не приведет к успеху, пишет Global Times. Хотя пути разрешения конфликта давно известны, Запад категорически отвергает любую возможность проведения переговоров.

США и Европа продолжают накачивать Украину оружием, но это не приведет к успеху, пишет Global Times. Хотя пути разрешения конфликта давно известны, Запад категорически отвергает любую возможность проведения переговоров.

ЕС и НАТО плавают в неспокойных водах. Что касается внешних отношений, то ЕС так и не реализовал на практике Лиссабонский договор об установлении мира и о том, чтобы говорить единым голосом. НАТО нарушает свой договор круглосуточно и постоянно, потому что это по сути дела копия Устава ООН. А Соединенные Штаты ведут экономическую войну против Европы, взорвав "Северный поток" и вынудив ее расплачиваться за украинский кризис, в том числе, посредством высоких энергетических цен.

Французский президент Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего недавнего визита в Китай продемонстрировали разное отношение к этой стране и разную способность ее слушать. Но оба призывали Пекин помочь в урегулировании российско-украинского конфликта, в то время как США отвергают любые переговоры, любые посреднические усилия и дипломатические инициативы. Неприятие любой хорошей идеи стало для США нормой.

Это фактически конфликт между Россией и НАТО. Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, а затем выступить против Китая. Безусловно, это ему не по силам, как в интеллектуальном, так и в экономическом отношении. У ЕС и НАТО импульсивная и непродуманная политика. Они отменяют все российское, не анализируют последствия и воинственно заявляют, что с Москвой не будет никаких переговоров, а Украина победит в этом конфликте.

Но никто не спрашивает, что будет означать такая победа. И кто будет расплачиваться за бездумную милитаристскую политику, у которой нет ни единого шанса на успех, ни сейчас, ни спустя годы боевых действий. Я предвижу, что ЕС и НАТО причинят безвинным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт. Было два способа предотвратить его. Этими же способами можно остановить его сейчас. Во-первых, надо заявить, что безопасность Украины будет обеспечиваться ее созидательным нейтралитетом, а не членством в НАТО. Во-вторых, необходимо дать гарантии, что главным средством сосуществования станет дипломатия, а не оружие.

Повествовательная линия ЕС и НАТО освобождает США, Европу и Украину от любой ответственности, а Россию делает виновной во всем. Политика, строящаяся на такой интеллектуальной пошлости и самообмане, по определению не может привести к успеху.

Доля вины лежит и на самой Украине. Прежде всего, это проявления исторического национализма и связь с неонацистскими идеями и символикой (правда, из западного сознания все это было внезапно удалено). Далее, до начала конфликта все украинские опросы общественного мнения показывали, что за вступление в НАТО в стране было очень незначительное меньшинство населения. Люди хотели сотрудничать с Россией и решать будущее своей страны на референдуме. Сейчас нам известно, что Минское соглашение было просто уловкой, чтобы одурачить Россию и дать Украине время на перевооружение. А потом в ноябре 2021 года появилась американо-украинская хартия о стратегическом партнерстве.

Западные концепции безосновательны и выдержаны в примитивных черно-белых цветах. Их необходимо тщательно анализировать и развенчивать, в том числе, идею о китайской угрозе. Но эти концепции продвигают "свободные" ведущие средства массовой информации. Прагматичная политика не может быть лживой, бесчестной и иррациональной, когда на кону существование человечества.

В вооруженном конфликте на Украине не будет победителей. Это большая трагедия Запада, потому что причиной столкновения стало опасное сочетание интеллектуального и нравственного бессилия вкупе с мощным перевооружением. Все участники конфликта проиграют из-за собственных действий, но не из-за того, что с ними сделали другие. Если боевые действия на Украине станут последним крупным вооруженным конфликтом и положат конец смертельно опасному военно-промышленному и медийно-научному комплексу, можно будет сказать, что он послужил важной цели. Налицо упадок и неминуемый закат однополярного мира, и в этих условиях НАТО и национальные военно-промышленные и медийно-научные комплексы будут никому не нужны.

Мир несовместим со сдерживанием посредством обычных и ядерных вооружений. Но он возможен, если будет общее представление о безопасности, об урегулировании гражданских конфликтов и о взаимовыгодном сотрудничестве, из-за которых война и прочие формы насилия станут непривлекательными. Миру можно научиться через просвещение.

В отличие от западных идей, китайская инициатива глобальной безопасности кажется многообещающей с профессиональной точки зрения. Инициатива "Один пояс – один путь" имеет неотъемлемую беспроигрышную философию. Принципиальный подход к посредничеству и разрешению конфликтов на основе Устава ООН должен стать основой всех проводимых в мире мозговых штурмов на тему лучшего будущего. В основе любых инициатив в сфере безопасности должна находиться чисто оборонительная армия, уделяющая основное внимание урегулированию гражданских конфликтов с целью обеспечения сосуществования в разнообразии.

Человеческая раса должна прекратить самоубийственную гонку вооружений. Западная история доказывает, что имперское господство и милитаризм разрушительны, в том числе, для самого Запада.

Необходимы обширные и интенсивные исследования, творчество и диалог, чтобы обеспечить мир мирными же средствами и освободить человеческую цивилизацию от поддельного мира, достигаемого военным путем.

Автор статьи: Ян Эберг (Jan Oberg)