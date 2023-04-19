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Мечты украинцев не сбудутся: Черное море не станет "озером НАТО"

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Румынский фрегат во время военных учений НАТО в Черном море
Румынский фрегат во время военных учений НАТО в Черном море.
Источник изображения: © AFP 2022 / DANIEL MIHAILESCU

Cumhuriyet: пока существует конвенция Монтрё, Черное море не станет "озером НАТО"

На конференции по безопасности Черного моря министр иностранных дел Украины Кулеба призвал превратить эту акваторию в "озеро НАТО", пишет Cumhuriyet. Ради этого альянс всеми способами пытается обойти Конвенцию Монтрё, вовлекая Европу в новые конфликты, что явно противоречит подходу "сдерживания войн".

Мехмет Али Гюллер

Для США НАТО — это не «альянс сдерживания военных конфликтов», а средство их форсирования. Наиболее характерный пример этого — украинский кризис. Политика США по пошаговому расширению НАТО против России не обеспечивала безопасность в Европе, а, наоборот, втягивала регион в различные войны.

В этой связи мы всегда уделяли особое внимание приглашениям Североатлантического альянса в Черное море. И озвученный 11 мая 2016 года Эрдоганом призыв к Йенсу Столтенбергу о том, что «НАТО должно быть больше в Черном море», и требование президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с генсеком альянса 23 сентября 2021 года о «наращивании присутствия НАТО в Черном море» представляли собой не предотвращающие военный конфликт, а призывающие к нему выпады.

Стали орудием американской стратегии

Более того, эти призывы также стали инструментом для заманивания стран региона в ловушку США. Американская стратегия относительно Черного моря заключалась в том, чтобы обойти конвенцию Монтрё и сделать море «озером НАТО». Во время холодной войны Турция была единственной страной—членом НАТО в Черном море. Затем США также сделали членами Североатлантического альянса Болгарию и Румынию, увеличив количество участников блока в регионе до трех. Если бы Украина и Грузия были приняты в альянс, членами НАТО стали пять из шести черноморских государств. Очевидно, что таким образом США хотели получить возможность спокойно находиться в Черном море.

Турецкие политики стали орудием американской большой игры, сыграли своь роль и расчистили путь Вашингтону с помощью череды событий, начиная от заговоров вокруг «Эргенекона», операции «Кувалда» и заканчивая задержанием адмиралов, выступивших в защиту конвенции Монтрё.

Мало того, даже когда политики говорили, что «видят эту игру», они оставались орудием США: ведь и принятое на саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля 2016 года решение об «усилении присутствия НАТО в Черном море», и обозначение этой акватории как «зоны борьбы» НАТО в апреле 2019 года, и «наращивание присутствия НАТО на суше, в воздухе, на море» в черноморском регионе, утвержденное на саммите 14 июня 2021 года, и развитие военного сотрудничества с Украиной и Грузией вплоть до их присоединения к НАТО — все это было одобрено турецкими политиками!

Черное море принадлежит черноморским государствам

На днях в Бухаресте, столице Румынии, прошла «Конференция по безопасности Черного моря». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, принявший участие в мероприятии в удаленном режиме, выступил с призывом: «Пришло время превратить Черное море в море НАТО подобно Балтийскому морю».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв Украины следующим образом: «Черному морю никогда не бывать „морем НАТО“. Это общее море для всех прибрежных государств. Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Это должна быть неделимая безопасность».

Анкара в целом разделяет точку зрения Москвы. И наиболее простым выражением этой позиции являются слова бывшего начальника Генштаба ВС Турции, генерала армии Илькера Башбуга (İlker Başbuğ) в 2008 году: «Черное море — это вопрос, касающийся стран, имеющих выход к нему».

Стратегия затяжного конфликта

Если же говорить о сути призыва Украины...

США хотят не мира, а затяжного вооруженного столкновения "до последнего украинца". Евросоюз этим обеспокоен. Более того, некоторые европейские государства, прежде всего Франция, рассматривают 12-пунктный мирный план Китая как шанс прекратить огонь на Украине.

Вашингтон хочет расширить зону боевых действий, чтобы инициатива Пекина не претворилась в жизнь и стратегия затяжного конфликта могла продолжаться. Как призыв Киева «Черное море должно быть морем НАТО», так и попытка перенести польско-украинский альянс на поле боя служат именно этой цели.

Тем не менее, пока существует конвенция Монтрё, сделать Черное море «озером НАТО» будет очень трудно.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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