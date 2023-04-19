США считают глубоко проблематичным подход Бразилии к ситуации вокруг Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что его страна отвергает призыв Бразилии к киевским властям признать воссоединение Крыма с Россией

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает глубоко проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту, отвергает ее призыв к киевским властям признать воссоединение Крыма с Россией. Об этом сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать заявления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который обвинил США в подогревании конфликта на Украине. "Мы считаем это (подход Бразилии по Украине - прим. ТАСС) глубоко проблематичным, то, как Бразилия с риторической точки зрения подошла к этому вопросу, предположив, что США и Европа каким-то образом не заинтересованы в мире или что мы прямо разделяем ответственность за войну. В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не обращая внимания на факты", - утверждал Кирби.

"Последние заявления Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность официальной передачи Крыма в качестве мирной уступки, просто ошибочны, особенно для такой страны, как Бразилия, которая проголосовала за поддержание принципов суверенитета и территориальной целостности на Генеральной Ассамблее ООН", - добавил он.