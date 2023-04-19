США выделят $20 млн на усиление контроля за использованием Киевом американской помощи

В Агентстве США по международному развитию пояснили, что такая мера должна "еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины" при использовании помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Власти США выделят $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины средств, которые Вашингтон выделяет Киеву напрямую из бюджета. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Агентства США по международному развитию (USAID).

"Правительство США дополнительно выделяет $20 млн для дальнейшего усиления надзора и прозрачности за прямой бюджетной поддержкой, которую США оказывают Украине", - отмечается в документе.

В ведомстве пояснили, что такая мера должна "еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины" при использовании помощи, которую Киеву предоставляют США.