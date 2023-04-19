Войти
ТАСС

США выделят $20 млн на усиление контроля за использованием Киевом американской помощи

313
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

В Агентстве США по международному развитию пояснили, что такая мера должна "еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины" при использовании помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Власти США выделят $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины средств, которые Вашингтон выделяет Киеву напрямую из бюджета. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Агентства США по международному развитию (USAID).

"Правительство США дополнительно выделяет $20 млн для дальнейшего усиления надзора и прозрачности за прямой бюджетной поддержкой, которую США оказывают Украине", - отмечается в документе.

В ведомстве пояснили, что такая мера должна "еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины" при использовании помощи, которую Киеву предоставляют США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
23.12.2022
Конгрессмен заявил о намерении настаивать на отчетности за переданные Украине средства
22.08.2022
На Украине заметили старинный британский бронеавтомобиль Ferret
15.11.2021
Зона раздражения: в Черном море активизировалась авиаразведка НАТО
20.06.2018
Россия поможет Африке "Тиграми"
03.03.2017
Состояние и перспективы компании Streit Group
07.07.2010
«Антонов» везде поспел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 10:07
  • 48186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 18.04 14:40
  • 0
Польша в марте побила очередной рекорд в категории самая высокая инфляция
  • 18.04 13:36
  • 1
Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие
  • 18.04 09:24
  • 2
Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России