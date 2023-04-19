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ТАСС

Зеленский пожаловался на задержки в поставках западного оружия Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

По мнению президента Украины, это ведет к потерям среди военных ВСУ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник пожаловался, что страны Запада медлят с поставками Киеву оружия, которое он запрашивает, и что это, по его мнению, ведет к потерям среди украинских военных. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Важно понимать, что каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона готовится к очередному заседанию группы министров обороны западных стран 21 апреля по военной помощи Украине. Эта группа получила название по военной базе Рамштайн в Германии, где прошло ее первое совещание. "Уже готовимся к очередной встрече в "формате Рамштайн". Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя", - заявил Зеленский, который назвал эти перспективы "достаточно амбициозными". Он призвал страны Запада "быть максимально активными в обеспечении оружием и снарядами".

Зеленский не уточнил, какие именно вооружения, запрашиваемые Украиной, не поставляет ей Запад.

Как в понедельник сообщил член комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, Украина ожидает, что на встрече контактной группы в "формате Рамштайн" будет решен вопрос с получением Киевом систем противовоздушной обороны и что страны Запада смогут сделать первые шаги в вопросе передачи украинской стороне современных самолетов.

Украина к началу апреля получила 57 западных танков из 293, которые ей были обещаны странами Запада, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений государств, поставляющих боевые машины. Таким образом, пока Киеву передали 19% обещанных танков западного производства. 21 марта пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация Соединенных Штатов продолжает придерживаться позиции не передавать Киеву истребители F-16 после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29. 

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Страны
Германия
Польша
Словакия
США
Украина
Продукция
F-16
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