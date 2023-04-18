Президент Германии заявил, что СВО изменила взгляд на прежнюю политику ФРГ и Европы

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, этот "эпохальный перелом требует от всех нас нового мышления"

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России на Украине изменила взгляд на прежнюю политику ФРГ и Европы. Такое мнение он высказал в понедельник в Берлине на вручении бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель ордена "За заслуги перед ФРГ", а именно его особой степени - Большого креста в специальном исполнении.

"Этот эпохальный перелом требует от всех нас нового мышления, более того, он заставляет пересмотреть позиции, рассмотреть, казалось бы, немыслимое и прежде всего укрепить демократию как внутри, так и снаружи", - сказал Штайнмайер.

"24 февраля 2022 года не только повлияло на Европу, но и изменило мир, а вместе с ним и наш взгляд на предшествующие годы в немецкой и европейской политике", - констатировал президент ФРГ. "Важно, чтобы мы извлекли из этого уроки: сегодня мы должны думать по-другому, действовать по-другому, и наша страна делает это с большой решимостью с прошлого года, будучи самым большим сторонником Украины в ЕС", - резюмировал он.

В понедельник Меркель получила из рук Штайнмайера одну из высших наград ФРГ. До сих пор конкретно этой награды были удостоены лишь Конрад Аденауэр (канцлер в 1949-1963 годах) и Гельмут Коль (канцлер в 1982-1998 годах). Церемония награждения прошла в резиденции президента Германии - дворце Бельвю в Берлине. На мероприятии присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Германии есть и более высокая награда - Особая степень Большого креста, однако из германских политиков ее автоматически получают лишь президенты по окончании срока полномочий. Также она вручается иностранным политическим деятелям.