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ТАСС

США не сомневаются в способности Запада удержать систему ПВО Украины от краха

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США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot
США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot.
Источник изображения: REUTERS/Radovan Stoklasa

Согласно оказавшимся в интернете секретным документам Министерства обороны США, "система ПВО Украины может скоро рухнуть, а Пентагон оценивает шансы Украины в войне более пессимистично, чем он может говорить об этом публично"

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Пентагон утверждает в свете утечки его секретных документов, что США уверены в способности Запада удержать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины от развала. С таким заявлением в понедельник выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью журналу Foreign Policy.

"Мы делаем все, что можем, чтобы убедиться, что оставшаяся у Украины со времен Советского Союза система ПВО способна функционировать и что поступают западные системы, позволяя Украине продолжать борьбу. Я уверен, что мы с союзниками можем это сделать", - сказал он, комментируя слова интервьюера о том, что, согласно оказавшимся в интернете секретным документам Министерства обороны США, "система ПВО Украины может скоро рухнуть, а Пентагон оценивает шансы Украины в войне более пессимистично, чем он может говорить об этом публично". 

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Страны
США
Украина
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