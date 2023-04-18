США не сомневаются в способности Запада удержать систему ПВО Украины от краха

Согласно оказавшимся в интернете секретным документам Министерства обороны США, "система ПВО Украины может скоро рухнуть, а Пентагон оценивает шансы Украины в войне более пессимистично, чем он может говорить об этом публично"

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Пентагон утверждает в свете утечки его секретных документов, что США уверены в способности Запада удержать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины от развала. С таким заявлением в понедельник выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью журналу Foreign Policy.

"Мы делаем все, что можем, чтобы убедиться, что оставшаяся у Украины со времен Советского Союза система ПВО способна функционировать и что поступают западные системы, позволяя Украине продолжать борьбу. Я уверен, что мы с союзниками можем это сделать", - сказал он, комментируя слова интервьюера о том, что, согласно оказавшимся в интернете секретным документам Министерства обороны США, "система ПВО Украины может скоро рухнуть, а Пентагон оценивает шансы Украины в войне более пессимистично, чем он может говорить об этом публично".