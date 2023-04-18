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ТАСС

В Москве более 200 иностранцев поступили на контрактную службу с начала года

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Форма военнослужащего ВС РФ.
Форма военнослужащего ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Макс Ветров

В соответствии с законодательством иностранные граждане тоже могут заключить контракт с министерством обороны

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 200 иностранцев в Москве с начала текущего года поступили на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил в понедельник военный комиссар Москвы Максим Локтев в прямом эфире, организованном изданием "Московский комсомолец".

"В соответствии с законодательством иностранные граждане тоже могут заключить контракт с министерством обороны. Такие граждане есть, мы эту активно работу проводим. С начала года у нас больше 200 человек, военнослужащих уже действующих, направлены в вооруженные силы из числа людей - неграждан Российской Федерации", - сказал он. 

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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