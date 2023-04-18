Китайский ИИ управлял космическим спутником в течение суток

SCMP: китайский ИИ управлял космическим спутником Qimingxing 1 в течение суток

Искусственному интеллекту (ИИ) предоставили полный контроль в управлении спутником Qimingxing 1 на околоземной орбите во время эксперимента по проверке поведения ИИ в космосе. Об этом заявили South China Morning Post ученые из Китая.

По информации издания, небольшой спутник наблюдения Земли Qimingxing 1 управлялся наземным китайским ИИ в течение 24 часов без какого-либо приказа, поручения или вмешательства со стороны человека.

Группу ученых возглавил исследователь Ван Ми из Гослаборатории информационной инженерии в геодезии, картографировании и дистанционном зондировании. Во время исследования необходимо было выяснить, как ИИ поведет себя во время управления космическим спутником.

По словам ученых, ИИ выбрал несколько мест на Земле и скомандовал Qimingxing 1 изучить их. Причем все выбранные системой объекты оказались потенциально интересны китайским военным. Исследователи утверждают, что данные территории ИИ выбрал самостоятельно.

Так, первым выбранным системой объектом стал город Патна у реки Ганг на северо-востоке Индии, где дислоцировался полк, вступавший в военный конфликт с китайскими военнослужащими. Второй точкой ИИ выбрал порт в японской Осаке, куда постоянно заходят американские военные суда.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске создания в мире закрытого клуба крупнейших держав в области искусственного интеллекта (ИИ). До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил то, что важность принятия решений по регулированию ИИ не должна отразиться на его развитии.