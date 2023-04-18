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Запад хотел изолировать Россию от остального мира. Но вышло наоборот

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Здание Капитолия перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.
Источник изображения: © AP Photo / Julio Cortez

JW: растущее влияние глобального Юга на мировой арене разрушит гегемонию Запада

Отчаянные попытки США и Европы спасти угасающие влияние в мире обречены на провал, пишет левая немецкая активистка Севим Дагделен в Junge Welt. Коллективный отказ стран глобального Юга присоединиться к экономической войне против России доказывает, что конец западной гегемонии не за горами.

Своей экономической войной Запад все больше изолирует себя от остального мира. Сопротивление глобального Юга растет.

В противоборстве с Россией и Китаем администрация Байдена пытается создать мир неоколониального угнетения, чтобы предотвратить утрату гегемонистского статуса США. Одним из выражений этих устремлений стали выдвигаемые последнее время Соединенными Штатами и их союзникам требования к странам глобального Юга подключиться к экономической войне против России и поставкам оружия на Украину. Речь идет об отчаянных попытках Запада воссоздать квази-колониальную систему подчинения и тем самым воспротивиться угасанию влияния США и ЕС в мире. Но большинство этих стран и их народов не желают следовать курсом США и стран НАТО. В созданном Вашингтоном на немецкой земле "формате Рамштайн", где обговариваются и координируются поставки оружия на Украину, не участвуют три четверти государств мира. 87 % населения мира живут в странах глобального Юга, а эти страны отказываются присоединяться к экономической войне против России и к прокси-войне НАТО на Украине.

Тут Запад противостоит остальному миру. Совет по правам человека ООН, заседавший в Женеве, только что принял резолюцию, осуждающую односторонние санкции как нарушение прав человека. За резолюцию проголосовали 33 государства, против – 13, одна страна воздержалась. К странам, отклонившим текст, относятся, как и ожидалось, США и многие страны НАТО, в том числе Великобритания, Франция, Бельгия, Чехия, Финляндия и Германия, а также Украина и Грузия. А вот глобальный Юг единодушно выступил против пагубной политики экономических санкций. В эту группу вошли такие страны, как Китай, Южная Африка, Индия, Бангладеш, Аргентина, Боливия, Чили, Куба, Бенин, Гамбия, Малави, Малайзия и Вьетнам. В Резолюции A/HRC/52/L.18 подчеркивается, что односторонние меры принуждения, законы и вторичные санкции являются нарушением международного права, норм и принципов Устава ООН. В тексте выражается "глубокая озабоченность" негативным воздействием санкций на права человека, в том числе право на развитие. Все государства призываются "прекратить принятие, сохранение, осуществление или соблюдение … односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с экстерриториальными последствиями".

Введенные США и ЕС односторонние санкции расцениваются как атака на принципы "суверенного равенства государств" и невмешательства в их внутренние дела. Принятая 3 апреля резолюция осуждает использование санкций как "средства давления", особенно на наименее развитые и развивающиеся страны, "чтобы помешать им воспользоваться правом свободно и самостоятельно принимать решения об их политических, экономических и социальных системах".

Помимо активного сопротивления экономической войне США в мире наблюдается настоящее бегство от американского доллара как валюты мировой торговли. В ходе этого бурного процесса всё больше государств по всему миру отказываются от доллара в своих торговых связях и тем самым решительно ограничивают возможность США и дальше финансировать свои прямые, опосредственные и гибридные войны через финансовое давление.

Бывший президент Ганы Кваме Нкрума описывал неоколониализм как системную проблему постколониальных государств в их отношениях с прежними европейскими колониальными империями. Хотя, по мнению Нкрумы, бывшие колонии в теории и получили формальную независимость, но фактического суверенитета не обрели. И мы видим, что и в двадцать первом веке не прекращаются попытки организовать неоколониальное подчинение. В особенности о таких попыток страдает африканский континент. Эти попытки делаются и через безжалостную эксплуатацию сырьевых ресурсов западными концернами, и через могущественные финансово-политические организации, определяющие судьбы африканских стран в ущерб их развитию.

Коллективный и осознанный отказ государств глобального Юга принимать участие в западной прокси-войне на Украине, доказывает, что эта система все более расшатывается. Стремительный взлет Китая, успешное развитие таких стран, как Индия или Бразилия, расширение сотрудничества и интеграции стран Юга - все эти примеры убедительно демонстрируют, что движение к многополярному миру необратимо, хотя ему и приходится преодолевать сопротивление правительств стран НАТО.

Автор статьи: Севим Дагделен (Sevim Dagdelen)

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