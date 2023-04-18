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Интерфакс-АВН

Военком Москвы сообщил о планах провести тестовую рассылку электронных повесток

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Военный билет военнослужащего
Военный билет военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги", а также по sms и телефону начнется в весенний призыв.

"У нас недавно Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения и в телефонном режиме", - сказал Локтев о весенней призывной кампании в интервью, которое опубликовано на сайте газеты "Московский комсомолец" в понедельник.

"Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. Думаю, что мы эту кампанию проведем достаточно спокойно и в хорошем настроении", - сказал Локтев о весеннем призыве.

По его словам, первая отправка новобранцев в войска из Москвы состоится 20 апреля.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Согласно указу президента РФ, всего в войска на срочную службу (1 год) направляют 147 тыс. новобранцев.

15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля, массовой рассылки электронных повесток не будет.

"Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты", - сказал 15 апреля представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Андрей Бирюков.

"В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Ещё 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям", - сказал он.

"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказал представитель Генштаба.

"Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме", - заявил Бирюков.

"Веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет", - сказал Бирюков.

"Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг", - заявил он.

"Таким образом, приходить как ранее в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости", - сказал представитель Генштаба.

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