Глава Сбера рассказал сенаторам о развитии ИИ и предупредил о риске появления закрытого клуба крупнейших ИИ-держав

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания России.

Выступление состоялось в День космонавтики, и руководитель Сбера подчеркнул, что сейчас мир набирает космические обороты: скорость технологического прогресса продолжает расти.

В своем докладе он представил основные технологии, которые определяют развитие человечества. Это искусственный интеллект, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника.

Как отметил Герман Греф, главная из вышеперечисленных технологий — это искусственный интеллект, который сегодня доступен каждой компании и, более того, каждому человеку. Если еще пару лет назад считалось, что ИИ заменит только рутинные, легко алгоритмизируемые профессии, то сейчас нейросети научились решать значительно более сложные задачи высококвалифицированных специалистов — в частности, они уже умеют писать код.

Без ИИ в наши дни невозможно заниматься наукой: например, искусственный интеллект уже расшифровал все белки в мире всего за год. Новая генеративная сеть ChatGPT 4 уже показывает зачатки сильного ИИ, и нейросети постепенно обзаводятся всеми формами восприятия, которые есть у людей (текст, код, изображение, звук и так далее).

Нейросети выходят на экспертный уровень знаний, и одним из лидеров в сфере генерации изображений стала нейросеть Сбера Kandinsky 2.1, которая набрала один миллион уникальных пользователей всего за четыре дня. Причем модель учится генерировать не только изображения, но и видео, что намного сложнее.

«Уже сейчас мы видим большие возможности для применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии, образовании. Наши проекты в этих сферах уже реализуются более чем в десяти регионах России. Мы видим, что использование искусственного интеллекта может принести один-два процентных пункта к экономическому росту в нашей стране», — отметил Герман Греф.

В дискуссии вокруг общего искусственного интеллекта возникает два главных вопроса, рассказал Герман Греф. Первый: когда он появится? Если раньше техноскептики считали, что это произойдет в конце XXI века, а технооптимисты — что в 40−50-е годы, то сейчас все понимают, что это случится значительно раньше. Второй вопрос: несет ИИ благо или опасность? На этот счет есть разные точки зрения, но разработка все более мощных систем ИИ не прекращается ни на минуту.

«Сегодня ИИ активно используют дети и подростки, в том числе для решения учебных задач. Нам нужно очень сильно вложиться в то, чтобы осознать, как нам жить с новым технологическим стеком. Нужно учить детей трем вещам. Первая: каждый ребенок должен знать, как работает ИИ. Вторая: он должен понимать разницу между ИИ и человеком. И третья: он должен знать, как работать с ИИ, чтобы усиливать собственные возможности.

И наше будущее зависит от того, как мы ответим на следующие вопросы: на какое будущее мы надеемся? какую автоматизацию мы хотим иметь? какие новые профессии придут на смену старым? чему нужно учить наших детей, чтобы они были адаптированы к этому будущему? и что значит оставаться людьми в эпоху ИИ?» — резюмировал Герман Греф.

Наряду с закрытым ядерным клубом, в мире может появиться закрытый клуб крупнейших держав в сфере искусственного интеллекта (ИИ), предупредил Греф в ходе выступления в Совете Федерации.

Греф отметил, что речь идет о создании таких сложных систем, как нейросети. «Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий», — заявил он.

Глава Сбербанка призвал развивать технологию ИИ. По его словам, в перспективе нескольких лет она может заметно повлиять на рост экономики России. Греф также признался, что не верит в возможное уничтожение человека ИИ, однако призвал следить за безопасностью, работая в этой сфере.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс выступил против введения запрета на обучение систем ИИ. Он указал, что такие системы имеют серьезные преимущества, однако важно определить риски развития этой сферы.

В марте сооснователь Apple Стив Возняк, миллиардер Илон Маск и свыше тысячи экспертов в сфере ИИ и высоких технологий подписали письмо, в котором призвали поставить обучение нейросетей на паузу. Авторы письма указали, что дальнейшее развитие ИИ может представлять опасность для человечества.