Newsweek: США и союзники готовят ВСУ к контрнаступлению 30 апреля

По "слитым" документам, на Артемовском направлении уже 30,5 тысяч украинских военных

Американские военные и союзники готовят Вооруженные силы Украины к наступлению, оно запланировано на 30 апреля, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. Также сообщается, что ВСУ развернули на Артемовском направлении до 30,5 тысяч военнослужащих, их численность, по "слитым" данным, соответствует российской группировке в данном районе. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы американской разведки сообщает, что США продолжают готовить ВСУ к наступлению в районе Бахмута. Из «слитых» данных следует, что оно запланировано на 30 апреля.

«Несколько других документов сообщают, что поставки и поддержка направляются на Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля»,

- пишет журнал.

Кроме того, в публикации оценивается численность российских и украинских войск на данном направлении. Из документов американской разведки следует, что «22 тыс. бойцов группы «Вагнера» составляют 70% от числа сражающихся». Остальную часть группировки, отмечается в документах, составляют регулярные войска ВС РФ, суммарно - 29 тыс. человек.

В то же время, по данным Newsweek, ВСУ сосредоточили близ Артемовска 12 бригад численностью порядка 30,5 тыс. человек.

14 апреля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что от ВСУ не ожидают серьезного прорыва в ходе контрнаступления. «Российские военные успели окопаться перед надвигающимся наступлением», - отмечает агентство.

Союзники Украины ожидают, что наиболее оптимистичный вариант для Украинских военных - это прорыв на 30 км. Кроме того, европейские чиновники скептически относятся к планам Киева захватить Мелитополь и разделить единую российскую группировку в этом районе. Однако, по оценкам чиновников, это позволит создать плацдарм для нового наступления в 2024 году. Также это позволит наносить удары по российским линиям снабжения, отмечает Bloomberg.

Доверие союзников

Вслед за этим Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных сообщило, что в Киеве недовольны оценкой США и европейских чиновников боеспособности украинских войск.

«Те же самые люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь распространяют вредную и в равной степени нелепую информацию в преддверии наступления. Но мы доказали, что все ошибались»,

- сказал близкий к высшим украинским чиновникам источник в Киеве.

По мнению собеседника Politico, американские прогнозы о шансах Украины не соответствуют реальному положению дел. В связи с этим, продолжил он, «это дает нам основания для подозрений» относительно серьезности поддержки Украины со стороны США.

По словам другого собеседника, аналогичное мнение распространено в украинском правительстве.

В секретных документах американской разведки и Пентагона, которые попали в Сеть в начале апреля, оценивается боеспособность украинских войск, а также планы командования на ожидаемое контрнаступление. Всего в сеть попали фотографии по меньшей мере 50 файлов. В частности, в материалах указывается, что ВСУ за время конфликта могли потерять от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек. Также в них говорится, что ресурсы противовоздушной обороны Украины будут полностью истощены к 23 мая текущего года.

В Киеве отвергают подлинность попавших в Сеть документов и называют их «фейком» и «фотошопом». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк писал в своем Twitter, что Россия таким образом пытается сорвать наступление ВСУ. По его словам, реальные планы Киева Москва увидит на поле боя.

15 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Он также в очередной раз подчеркнул, что намерения захватить Крым и Донбасс решительны, и в них Киев «глубоко уверен».

О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как на Украине, так и на Западе. СМИ писали, что наиболее вероятный план ВСУ заключается в атаке в направлении Мелитополя и Бердянска с целью разделения российской группировки, перерезания путей снабжения и блокировки сухопутного коридора в Крым. Также в качестве возможного направления для контрудара и захват левобережной части Херсонской области.

Михаил Родионов