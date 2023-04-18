Италия заявила, что будет оказывать военную помощь Украине, пока это необходимо

Президент страны Серджо Маттарелла сообщил, что также Италия будет оказывать Украине финансовую и гуманитарную помощь

РИМ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла, который находится с визитом в Польше, заявил в понедельник, что его страна будет оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, пока в этом есть необходимость.

"Мы продолжим поддерживать Украину, пока это будет необходимо, во всех планах: военные поставки, финансирование, гуманитарная помощь, восстановление страны. При убеждении, что это касается не только Украины, но любой страны, которая борется за свободу", - приводит агентство ANSA его слова с пресс-конференции в Варшаве после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте. В конце 2022 года был одобрен шестой декрет, который, как сообщали итальянские СМИ и косвенно подтвердили власти, предполагает поставку зенитного ракетного комплекса SAMP-T. Его отправка осуществляется по согласованию с Францией. На Украине его должны получить к лету. Украинские военные проходили подготовку по его использованию на базе под Римом.

В минувшие выходные в соцсетях распространилось видео очевидцев с железнодорожной станции северного города Удине, на котором виден проходящий состав с десятками самоходных артиллерийских установок (САУ). По словам министра без портфеля (по делам парламента) Луки Чириани, САУ направлялись по восточному маршруту на Украину и были частью одобренного предыдущим правительством пакета военной помощи, которая должна быть поставлена Киеву на этой неделе.